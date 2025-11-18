1 euro voor sim only tot 60GB data

Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Watch8 t.w.v. 429 euro

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
18 november 2025, 16:59
Nog op zoek naar een voordelige sim only-deal? Zoek niet verder! Bij 50+ Mobiel en Hollandsnieuwe sluit je nu een nieuw abonnement af vanaf slechts 1 euro per maand. Gebruik hiervoor de kortingscode BF25.

Voordelig overstappen naar nieuw sim only-abonnement

50+ Mobiel en Hollandsnieuwe pakken deze Black Friday flink uit met een sim only-actie. Je betaalt nu slechts 1 euro in het eerste jaar van een tweejarig sim only-abonnement. Extra goed nieuws: deze korting geldt op alle databundels.

Pas na het eerste jaar ga je bij beide providers het normale maandtarief betalen. Profiteer nu van een voordelig eerste jaar sim only en stap over naar het betrouwbare Vodafone-netwerk waar 50+ Mobiel en Hollandsnieuwe onder vallen.

Sim only voor 1 euro (via 50+ Mobiel)

Sim only voor 1 euro (via Belsimpel)

Zo werkt de aanbieding (kortingscode)

Deze tijdelijke actie is van toepassing is op nieuwe tweejarige sim only-abonnementen. Als klant betaal je gedurende de eerste twaalf maanden 1 euro per maand, ongeacht de databundel van je keuze. Dit komt dus neer op slechts 12 euro voor het volledige eerste jaar. Daarna loopt je abonnement automatisch door tegen het standaardtarief van de gekozen bundel.

Maak gebruik van deze aanbieding door de code BF25 in te vullen op de actiepagina van 50+ Mobiel. Hierna zie je dat de maandprijs verandert naar 1 euro. Op de pagina van Hollandsnieuwe is de korting al gelijk voor je verwerkt.

De voordelen van 50+ Mobiel en Hollandsnieuwe

Deze providers maken gebruik van het betrouwbare Vodafone-netwerk. Hierdoor geniet je overal in Nederland van uitstekende dekking en een stabiele verbinding.

  • Bij 50+ Mobiel profiteer je van een netwerk met hoge internetsnelheden tot ongeveer 200 Mbps voor downloaden en 100 Mbps voor uploaden.
  • Bij Hollandsnieuwe bel, sms en browse je altijd via een rap 5G-netwerk met internetsnelheden tot wel 350 Mbps.

De sim-only abonnementen van 50+ Mobiel en Hollandsnieuwe zijn overzichtelijk en flexibel: je kiest zelf hoeveel data en belminuten je nodig hebt, en beheert alles eenvoudig via een duidelijke online omgeving. Stap dus vandaag nog over.

Sim only voor 1 euro (via 50+ Mobiel)

Sim only voor 1 euro (via Belsimpel)

Black Friday Sim Only

