Dit is hoe je alleen vandaag 3,29 euro betaalt voor 20GB van Ben

Het is weer maandag en dat betekent een nieuwe Magic Monday-actie bij Belsimpel. Alleen vandaag ontvang je 125 euro cashback op het moment dat je een sim only van Ben met minstens 20GB data afsluit.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Iedere maandag heeft Belsimpel een uitstekende aanbieding voor je onder de noemer Magic Monday. De ene keer is dit hoge korting op je nieuwe smartphone met abonnement, de andere keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only.

Vandaag krijg je 125 euro cashback op het moment dat je een sim only-abonnement van Ben afsluit. Kies hierbij voor minimaal 20GB data. Voor deze bundel kom je hierdoor op gemiddeld 3,29 euro per maand uit. Natuurlijk is het ook mogelijk om voor meer data te kiezen. Heb je aan minder ook genoeg? Kies dan alsnog voor 20GB, want momenteel is dit het goedkoopste abonnement van Ben.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag, op maandag 3 november 2025, geldig. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

125 euro cashback vanaf 20GB data

Alleen vandaag ontvang je dus 125 euro cashback bij alle tweejarige sim only’s van Ben met minstens 20GB aan data. Neem je dit mee in de maandprijs, dan kom je op gemiddeld 3,29 euro per maand voor 20GB. Dit werkt zo:

Normale prijs is 8,50 euro per maand

8,50 euro x 24 maanden = 204 euro

204 euro – 125 euro cashback = 79 euro

79 euro / 24 maanden = 3,29 euro per maand

Wil je liever wat meer data? Hieronder zie je de prijzen die je per bundel betaalt:

Aantal GB’s Magic Monday-prijs Normale prijs 20GB 3.29 euro per maand 8,50 euro per maand 30GB 3,79 euro per maand 9 euro per maand 40GB 6,79 euro per maand 12 euro per maand

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over sim only van Ben

Kies je voor een sim only van Ben, dan maak je gebruik van het betrouwbare netwerk van Odido. Daarbij heb je standaard een internetsnelheid van 200 Mbit/s, wat voor de meeste mensen genoeg is. Wil je toch liever sneller internet, dan krijg je voor 1 euro extra 300 Mbit/s. Daarnaast zit bij je bundel 200 belminuten of sms’jes inbegrepen. Upgraden naar onbeperkt kost 2 euro per maand extra.

Heb je op je adres al andere abonnementen van Ben of Odido? Dan profiteer je van klantvoordeel en dat houdt in dat je 5GB extra data krijgt en 5 euro korting per maand op je internetfactuur van Odido.