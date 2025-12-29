Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Zo krijg je een sim only van Simyo voor 2,79 euro

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
29 december 2025, 9:39
1 min leestijd
Zo krijg je een sim only van Simyo voor 2,79 euro

Iedere maandag heeft Belsimpel een uitstekende deal voor je onder de noemer Magic Monday. Vandaag ontvang je 125 euro cashback vanaf 10GB data van Simyo, waardoor je al een sim only hebt vanaf 2,79 euro.

Magic Monday bij Belsimpel

esim Simyo

Op maandag is het steevast Magic Monday bij Belsimpel. Dit houdt in dat er een actie is die zo goed is, dat ‘ie maar één dag geldig is. De ene keer ontvang je een gratis koptelefoon bij je sim only, de andere keer een hoge korting op een populaire telefoon.

Vandaag ontvang je 125 euro cashback op alle sim only-abonnementen van Simyo vanaf 10GB data. Zou je voor die 10GB gaan, dan betaal je hierdoor gemiddeld slechts 2,79 euro per maand.

Let op: deze aanbieding is alleen vandaag geldig, op maandag 29 december 2025. Wees er dus snel bij.

Scoor die 125 euro cashback

125 euro cashback vanaf 10GB data van Simyo

Alleen vandaag krijg je dus 125 euro cashback als je kiest voor minstens 10GB data van Simyo. We zetten hieronder de prijzen die je daardoor betaalt voor je op een rijtje.

Aantal GB’sPrijs inclusief 125 euro cashback
10GB2,79 euro p/m
15GB3,79 euro p/m
20GB5,79 euro p/m
Ontdek de actie

Simyo: betrouwbare provider op KPN-netwerk

Simyo biedt betaalbare abonnementen op het netwerk van KPN. Daardoor kan je uitgaan van een stabiele verbinding. Ook ontvang je klantvoordeel als je ook internet van KPN hebt. Hierdoor krijg je gratis extra GB’s in je bundel.

Standaard maak je gebruik van een internetsnelheid van 300 Mbit/s en krijg je 400 belminuten of sms’jes. Wil je toch liever onbeperkt bellen? Dat kan voor 1 euro per maand extra.

Ontdek de 125 euro cashback

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding.

Sim Only

