Samsung Galaxy S25 nu scherp geprijsd

Krijg 125 euro cashback bij je Simyo sim only

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
9 februari 2026, 9:30
2 min leestijd
Krijg 125 euro cashback bij je Simyo sim only

Bij Belsimpel is het iedere maandag Magic Monday. Dat betekent een uitstekende aanbieding, die slechts één dag geldig is. Vandaag krijg je 125 euro cashback op het moment dat je voor minstens 10GB kiest van Simyo.

Magic Monday bij Belsimpel

esim Simyo

Iedere maandag viert Belsimpel met Magic Monday. Dat is een steengoede actie, die slechts één dag geldig is. De ene keer is het een gratis koptelefoon bij je sim only, de andere keer een cashback.

Vandaag is dit laatste het geval en krijg je 125 euro cashback als je kiest voor Simyo met minimaal 10GB. Zou je de cashback meerekenen in de maandprijs, dan betaal je slechts 2,79 euro per maand in plaats van 8 euro. Natuurlijk kan je ook voor meer data kiezen, waarbij je ook nog eens korting krijgt. De prijzen die je dan betaalt vind je hieronder.

Let op: deze aanbieding is alleen op maandag 9 februari 2026 geldig. Wees er dus snel bij.

125 euro cashback bij Simyo

Alleen vandaag krijg je 125 euro cashback als je gaat voor een sim only van Simyo met minimaal 10GB data. Hierdoor betaal je gemiddeld 2,79 euro per maand. Dat berekenen we als volgt:

  • 8 euro x 24 maanden = 192 euro in totaal
  • 192 euro – 125 euro cashback = 67 euro
  • 67 euro / 24 maanden = 2,79 euro per maand

Wil je ook onbeperkt bellen, dan kost dat je 1 euro per maand extra. Dit zijn de prijzen die horen bij de andere bundels:

Aantal GB’sMagic Monday prijs incl. cashbackNormale maandprijs
10GB€2,79 p/m€8,- p/m
15GB€3,29 p/m€9,- p/m
20GB€4,79 p/m€11,- p/m
30GB€6,29 p/m€13,- p/m
Simyo: standaard snel en stabiel internet

Simyo is één van de populairste sim only-aanbieders en dat vinden we logisch. De provider maakt gebruik van het snelle 5G-netwerk van KPN en geeft je standaard een internetsnelheid van 300 Mbit/s. De klantenservice wordt ook altijd als één van de voordelen gezien.

Verder krijg je klantvoordeel als je thuis vast internet van KPN hebt. Je ontvangt dan iedere maand 10GB extra data bij je bundel.

Vind de laagste prijs met onze prijsvergelijker

Wil je zeker weten dat je de laagste prijs te pakken hebt? Dan gebruik je natuurlijk onze prijsvergelijker voor sim only-abonnementen. Hier geef je met de filters je wensen aan en de provider van je vaste internet voor eventuele klantvoordeel. De beste aanbieding voor jou komt vervolgens direct bovenaan te staan.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Sim Only

