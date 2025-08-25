2,79 euro voor sim only met 10GB data van Simyo

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
25 augustus 2025, 9:41
2 min leestijd
2,79 euro voor sim only met 10GB data van Simyo

Elke maandag heeft Belsimpel een uitstekende aanbieding voor je. Vandaag krijg je 125 euro cashback als je een sim only vanaf 10GB afsluit van Simyo. We laten je zien hoe dit werkt.

Lees verder na de advertentie.

Magic Monday bij Belsimpel

esim Simyo

Belsimpel begint elke week met de Magic Monday-aanbieding. Dit is een actie die alleen die dag geldig is. De ene keer krijg je een gratis koptelefoon bij je sim only of een korting op een populair toestel.

Vandaag krijg je 125 euro cashback op het moment dat je een sim only-abonnement van Simyo afsluit. Daarvoor kies je voor minstens 10GB data. Deze bundel kost je hierdoor slechts 2,79 euro per maand. Meer data is natuurlijk ook mogelijk, maar heb je liever minder dan ben je met 10GB het voordeligst uit.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag, op maandag 25 augustus 2025, geldig. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Scoor 125 euro cashback

125 euro cashback bij Simyo sim only

Alleen vandaag krijg je dus 125 euro cashback als je voor Simyo kiest bij Belsimpel. Deze aanbieding is geldig vanaf 10GB data. Je betaalt daardoor de volgende prijzen:

BundelPrijs met €125 cashbackNormale € p/m
10GB€2,79 p/m€8,- p/m
15GB€3,29 p/m€8,50 p/m
20GB€4,79 p/m€10,- p/m
Bekijk de aanbieding

Simyo: voordelige sim only op het 5G-netwerk van KPN

Simyo is meerdere keren door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste mobiele provider en klanten zijn over zowel de kwaliteit van het mobiele internet en bellen als de klantenservice tevreden. De provider maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN en daardoor kan je rekenen op een stabiele en snelle verbinding. De internetsnelheid ligt standaard op 400 Mbit/s.

Bovendien profiteer je van extra klantvoordeel als je thuis internet van KPN hebt. Je krijgt in dat geval tot 10GB extra data bij je bundel. De bundels zijn vaak lekker voordelig, vooral dus met de cashback-actie bij Belsimpel!

Scoor 125 euro cashback

Vergelijk de beste sim only-deals

Wil je zeker weten dat dit de laagste prijs is of is de aanbieding al verlopen? Check dan onze sim only-prijsvergelijker! Hier geef je met de filteropties jouw wensen en eisen aan, waarna de laagste prijs direct bovenaan de pagina komt te staan.

Ga naar de sim only-vergelijker

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Sim Only

Bekijk ook

Dit is hoe je gratis Sony WF-1000XM5 oordopjes krijgt t.w.v. 320 euro

Dit is hoe je gratis Sony WF-1000XM5 oordopjes krijgt t.w.v. 320 euro

18 augustus 2025

Zo scoor je onbeperkt data voor slechts 17,50 euro

Zo scoor je onbeperkt data voor slechts 17,50 euro

15 augustus 2025

Sim only tot 60GB data voor slechts 1 euro per maand: alleen vandaag

Sim only tot 60GB data voor slechts 1 euro per maand: alleen vandaag

28 juli 2025

Dit is het goedkoopste sim only-abonnement: vind de beste deal

Dit is het goedkoopste sim only-abonnement: vind de beste deal

20 juli 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren