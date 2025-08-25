2,79 euro voor sim only met 10GB data van Simyo

Elke maandag heeft Belsimpel een uitstekende aanbieding voor je. Vandaag krijg je 125 euro cashback als je een sim only vanaf 10GB afsluit van Simyo. We laten je zien hoe dit werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Magic Monday bij Belsimpel

Belsimpel begint elke week met de Magic Monday-aanbieding. Dit is een actie die alleen die dag geldig is. De ene keer krijg je een gratis koptelefoon bij je sim only of een korting op een populair toestel.

Vandaag krijg je 125 euro cashback op het moment dat je een sim only-abonnement van Simyo afsluit. Daarvoor kies je voor minstens 10GB data. Deze bundel kost je hierdoor slechts 2,79 euro per maand. Meer data is natuurlijk ook mogelijk, maar heb je liever minder dan ben je met 10GB het voordeligst uit.

Let op: deze aanbieding is echt alleen vandaag, op maandag 25 augustus 2025, geldig. Wacht dus niet te lang met bestellen.

125 euro cashback bij Simyo sim only

Alleen vandaag krijg je dus 125 euro cashback als je voor Simyo kiest bij Belsimpel. Deze aanbieding is geldig vanaf 10GB data. Je betaalt daardoor de volgende prijzen:

Bundel Prijs met €125 cashback Normale € p/m 10GB €2,79 p/m €8,- p/m 15GB €3,29 p/m €8,50 p/m 20GB €4,79 p/m €10,- p/m

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Simyo: voordelige sim only op het 5G-netwerk van KPN

Simyo is meerdere keren door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste mobiele provider en klanten zijn over zowel de kwaliteit van het mobiele internet en bellen als de klantenservice tevreden. De provider maakt gebruik van het 5G-netwerk van KPN en daardoor kan je rekenen op een stabiele en snelle verbinding. De internetsnelheid ligt standaard op 400 Mbit/s.

Bovendien profiteer je van extra klantvoordeel als je thuis internet van KPN hebt. Je krijgt in dat geval tot 10GB extra data bij je bundel. De bundels zijn vaak lekker voordelig, vooral dus met de cashback-actie bij Belsimpel!

Vergelijk de beste sim only-deals

Wil je zeker weten dat dit de laagste prijs is of is de aanbieding al verlopen? Check dan onze sim only-prijsvergelijker! Hier geef je met de filteropties jouw wensen en eisen aan, waarna de laagste prijs direct bovenaan de pagina komt te staan.