3 redenen om voor de nieuwe streamingdienst CANAL+ te kiezen (ADV)

Er is een nieuwe streamingdienst in Nederland! Het gaat om CANAL+. Wij geven je drie redenen waarom je een abonnement van CANAL+ moet afsluiten.

CANAL+ in Nederland

Canal Digitaal ken je misschien al als lineaire tv-aanbieder. Je kijkt voor een bedrag van 14,95 euro per maand naar 75 zenders, waaronder de sportkanalen van ESPN. Dat is dus vooral aantrekkelijk als je van voetbal houdt.

Word je nou niet warm of koud van die Eredivisie-wedstrijden en andere sporten? Dan heeft Canal Digitaal een nieuwe dienst voor je: CANAL+. Sinds 4 december kijk je via dit streamingabonnement naar een los aanbod aan films en series. Wij geven je drie redenen waarom je een abonnement op CANAL+ moet nemen.

1. Ruim aanbod van Europese films en series

Een goed aanbod is voor een streamingdienst natuurlijk essentieel. Daar hoef je wat betreft CANAL+ niet aan te twijfelen. De dienst heeft een ruim aanbod van Europese titels in het assortiment. Denk aan de Nederlandse film De Hel van ’63 of de Franse serie Savages.

Als we kijken naar de original series die CANAL+ voor je heeft klaargezet, kan je trouwens wel eventjes vooruit. Vooral de serie The Brigade is momenteel hét paradepaardje. Het speelt zich af na de aanslagen op Bataclan in 2015 en portretteert een eliteteam van de politie, die zich inzet om georganiseerde misdaad en terrorisme te bestrijden in Parijs.

Houd je van arthouse films of juist Amerikaanse blockbusters? Dan zit je bij CANAL+ ook goed. Een aanrader is House of Gucci dat gaat over de familie Gucci en de oprichting van het gelijknamige modehuis. Lady Gaga speelt hierin de hoofdrol van Patrizia Reggiani die trouwt met Maurizio Gucci, waarna haar ambities leiden tot een spiraal van verraad, wraak en moord.

2. Toegang tot titels van Viaplay en NPO

Zoals gezegd kijk je dus naar veel originals, maar het aanbod bestaat ook uit titels van andere diensten waar CANAL+ mee samenwerkt. Dit zijn partners als Viaplay en NPO, maar ook Fremantle (mediabedrijf van RTL Group), Lionsgate en Lumière. Dit zorgt ervoor dat je via CANAL+ niet uitgekeken raakt.

Via het speciale actiekanaal geniet je als actieliefhebber bovendien elke dag van de week en 24 uur lang van de beste films. Van dinsdag tot en met zaterdag kijk je elke dag om 20.30 uur naar een première van de nieuwste Europese series. Op zondag zit je om dezelfde tijd klaar voor een award-winnende film. Het enige dat je moet doen, is om de juiste tijd voor de tv zitten. CANAL+ Action is ook te vinden in de CANAL+-app. Aanraders op dit kanaal zijn:

Negotiator (Iedere zaterdag om 20:30 op CANAL+ Action)

Furia (Dag en tijd nog niet bekend)

The Brigade (Iedere vrijdag om 20.30 op CANAL+ Action)

Bad Cop (Iedere zaterdag om 21:30 op CANAL+ Action)

3. Nu 12 maanden voor de prijs van 10 maanden

Klinkt het nieuwe CANAL+ je interessant in de oren? CANAL+ sluit je al af voor 4,99 euro per maand en is maandelijks opzegbaar. Vind je het maar niets, dan zeg je het dus zo weer op. Helemaal leuk is dat je de eerste zeven dagen gratis kijkt. Zo weet je zeker of het wat voor je is.

Mocht je volledig overtuigd zijn, dan is er nog een toffe actie. Als je een abonnement van een jaar lang afsluit, betaal je 49,90 euro in plaats van 59,88 euro. Dat betekent dat je twee maanden gratis kijkt! Een abonnement sluit je af via de site van CANAL+ of door de app te downloaden.

Heb je al een abonnement op Canal Digitaal? Dan wordt de app binnenkort omgedoopt tot CANAL+. Je blijft kijken naar hetzelfde aanbod van films, series en sport, zoals je gewend bent.