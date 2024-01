3 redenen waarom je de nieuwe Galaxy S24 op samsung.com aanschaft (ADV)

Samsung kwam vorige week weer met drie nieuwe smartphones in de populaire Galaxy S Series. Je koopt de Galaxy S24 bij veel winkels, maar wij geven je drie redenen waarom je de Samsung Galaxy S24 op samsung.com aanschaft.

Samsung Galaxy S24 koop je op samsung.com

Er is een opvolger voor de Samsung Galaxy S23! De Galaxy S24 Series bestaat weer uit drie toestellen. Het gaat om de instapper – de Galaxy S24 -, de grotere Galaxy S24+ en de ultieme topper is de Samsung Galaxy S24 Ultra. Met een speciale actie haal je ze nu in huis. Dat kan nog tot en met 30 januari, dus wacht niet te lang!

Zo krijg je een gratis opslagupgrade. En, heb je een oude smartphone om in te ruilen? Dan ontvang je tot 425 euro voordeel. Die actie is geldig bij veel officiële verkooppunten van Samsung, maar wij geven je drie redenen waarom je jouw S24 toch écht op samsung.com moet aanschaffen.

3 redenen om S24 Series bij de maker aan te schaffen

Je hebt vast al veel over de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie voorbij zien komen en ook Samsung maakt meer gebruik van AI met de nieuwe Galaxy S24-toestellen. Onder andere de foto’s die je met de toestellen maakt worden naar een hoger niveau getild en zijn niet meer alleen afhankelijk van de fysieke camera’s.

Met de S Pen, die bij de S24 Ultra zit, maak je notities op je scherm. Die worden door middel van AI gesorteerd en – mocht je dat willen – zelfs samengevat. Je hoeft dus nooit meer je warrige aantekeningen door te spitten. Klinkt goed, toch? Dit is waarom je de gloednieuwe Samsung Galaxy S24 Series op samsung.com koopt.

1. Tot 665 euro voordeel tijdens de pre-order periode

Tijdens de pre-order periode maak je gebruik van een fijne actie. Zo krijg je tot en met 30 januari gratis meer opslaggeheugen. Voor de Samsung Galaxy S24(+) kan dit voordeel oplopen tot wel 120 euro. Kies bijvoorbeeld voor de Galaxy S24 256GB en je betaalt de prijs van die met 128GB aan opslag. Liever de Galaxy S24 Ultra? Dan profiteer je van tot wel 240 euro voordeel.

Heb je toevallig nog een oude smartphone liggen? Ruil hem in en je ontvangt nóg meer voordeel. Zo krijg je bij inruil van een Galaxy S22 Ultra met 128GB maximaal 325 euro inruilwaarde en tijdens de pre-order periode komt hier nog 100 euro extra inruilwaarde bovenop.

Maak je geen gebruik van Samsung Inruil? Dan ontvang je alsnog tot 90 euro voordeel. Je totale voordeel loopt hierdoor op tot 665 euro. Shop je via de app, dan krijg je nog eens 5 procent voordeel bij aankoop van een Galaxy S24 Ultra.

2. Exclusieve en zachtere kleuren

Nieuwe smartphones betekenen vaak nieuwe kleuren. Dat is met de Galaxy S24 Series niet anders. Waar je de toestellen ook in huis haalt, ze zijn in vier kleuren beschikbaar: Onyx Black, Cobalt Purple, Marble Grey en Amber Yellow.

Dat zijn wat harde kleuren, maar exclusief op samsung.com zijn er nog drie kleuren om uit te kiezen. Dat zijn Sapphire Blue, Jade Green en Sandstone Orange. Er zit dus altijd een kleur bij die past bij jouw smaak en stijl!

3. Haal de S24 Series als eerste in huis

Ga jij voor de Samsung Galaxy S24, de Galaxy S24+ of toch de Galaxy S24 Ultra? Welke het ook wordt, wees er snel bij! Je bent immers vast en zeker niet de enige. Plaats je jouw bestelling op samsung.com, dan zorg je er voor dat je één van de eersten bent met zo’n krachtige nieuwe Samsung Galaxy S24-smartphone.