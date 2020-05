3 redenen waarom een Chromebook het overwegen waard is! (ADV)

Het is zover, je hebt je vakantiegeld weer binnen óf je krijgt het op korte termijn. Ben je bijvoorbeeld al tijden op zoek naar een nieuwe laptop? Dan is een Chromebook de moeite waard. We geven drie redenen waarom je een Chromebook moet overwegen!

Chromebooks zijn energiezuinig

Ben je veel onderweg en maak je dan vaak gebruik van je laptop? Dan wil je natuurlijk niet dat de accu na een paar uur leeg is. Met een Chromebook ben je aan het goede adres als je het belangrijk vindt dat je laptop lang meegaat.

Deze apparaten hebben een accuduur van minimaal acht uur als deze volledig is opgeladen. Hiermee kun je dus een complete werkdag doorkomen, zelfs als je de oplader vergeten bent. Daarbij is het fijn dat je overal kunt gaan zitten om te werken en dus niet per se een plekje bij het stopcontact hoeft te bemachtigen.

Werkt gemakkelijk en veilig

Chromebooks werken heel intuïtief, net zoals we gewend zijn van Android-smartphones. Je kunt eenvoudig alles instellen en automatisch een back-up van al je bestanden maken. Verder check je gemakkelijk wat je nodig hebt in de Play Store.

Zoals je weet, óveral is tegenwoordig een app voor beschikbaar. Zo kun je naast internetten ook in de cloud werken of games spelen. Daarbij is het ook mogelijk om gebruik te maken van verschillende accounts als er meerdere personen op willen werken.

Tegenwoordig regelen we alles op onze smartphones en laptops. Van bankzaken tot bestellen van producten. Daarom is het belangrijk dat je gegevens veilig blijven. Een Chromebook is standaard beschermd tegen virussen en heeft daarom geen extra virusscanner nodig. Alle bestanden die je online opslaat, worden door Google beschermd en dat geeft virussen weinig kans.

Start snel op en blijft ook snel

Ben je op zoek naar een laptop die snel opstart en waar je direct mee aan de slag kunt? Een Chromebook is binnen een paar seconden klaar voor gebruik. Waar andere laptops vol raken en trager worden, hebben Chromebooks hier een stuk minder last van.

Deze laptops draaien op het besturingssysteem Chrome OS. Dit is gebaseerd op de webbrowser Google Chrome. Je voert de meeste taken vanuit een browser uit, waardoor het geheel erg snel blijft werken, zelfs na een paar maanden.

