3 slimme lampen voor minder dan 20 euro (die verrassend goed werken)

Slimme verlichting zorgt voor veel sfeer in je huis, maar ook voor een lagere energierekening én een veiliger huis. Wie denkt dat slimme lampen duur zijn, heeft het mis. Deze drie opties haal je voor minder dan 20 euro in huis én zijn ook nog eens verrassend goed.

Slimme verlichting hoeft niet duur te zijn

Het gebruik van slimme lampen in je huis heeft een aantal voordelen. Zo zorg je voor een fijne sfeer en leuke kleurtjes, maar ook voor een lagere energierekening. Op zichzelf zijn het al zuinige lampen, maar als je ze automatiseert, blijft je huis niet onnodig verlicht.

Maar dat is niet het enige voordeel van automatiseren. Want als je niet thuis bent, maar met slimme verlichting wel doet alsof, lopen inbrekers sneller je huis voorbij. Een oude truc, maar wel een die vaak werkt. Zet van een afstandje je lampen aan of automatiseer ze volledig als je op vakantie bent.

Gelukkig hoeft smart home helemaal niet duur te zijn. We zetten drie merken voor je op een rij met goedkope slimme verlichting (minder dan 20 euro) die ook nog eens uitstekend werkt.

1. Meest compatibel met smart home-systemen: WiZ (rond 12 euro)

WiZ is onderdeel van het bedrijf dat ook Philips Hue bezit en profiteert daarom van inzichten van het duurdere merk. Kwalitatief zit het daardoor goed in elkaar. Bovendien is er ondersteuning voor Matter, wat wil zeggen dat producten goed samenwerken met smart home-apparaten van andere merken die met Matter werken.

Het grootste voordeel is dat de lampen nog steeds te bedienen zijn als je internet tijdelijk weg is, mits je telefoon en lampen nog verbonden zijn met hetzelfde netwerk. Buiten je huis of op afstand zal het niet werken. WiZ heeft ook veel accessoires om je slimme verlichting uit te breiden, zoals een knop om de lampen te bedienen, bewegingssensoren en nog veel meer.

2. Monitor je energieverbruik: TP-Link Tapo (rond 11 euro per lamp)

Met de lampen van Tapo monitor je het verbruik in de app. Net als bij de andere merken heb je geen hub nodig om te kunnen verbinden. Daarnaast is de verbinding heel stabiel.

De lampen zijn te bedienen via de app, maar ook met Google Home. Daardoor kun je ze ook besturen met je stem via Google Assistent of Alexa. Er is, net als WiZ, een slimme knop beschikbaar om ook zonder je telefoon de lampen te besturen.

3. Goedkoopste optie: Calex (rond 8 euro per lamp)

Eén van de goedkoopste mogelijkheden die er zijn, is het merk Calex. Deze lampen zijn verkrijgbaar bij Bol en kosten rond de 10 euro per smart lamp, maar zijn ook te koop in bundels. Dan bespaar je enkele euro’s.

Het voordeel van dit merk is dat ze gewoon via je wifi of bluetooth werken en je geen aparte hub hoeft aan te schaffen om ze aan te sturen. Je verbindt ze met de overzichtelijke Calex Smart-app en besturing werkt ook met je stem via Google Assistent, Alexa of Siri.

De smart lampen geven warme en volle kleuren, en werken voor deze prijs heel stabiel. Houd er wel rekening mee dat de mogelijkheden binnen de app wat beperkter zijn dan bij duurdere merken. Er is ook geen Zigbee-ondersteuning, waardoor je jouw verlichting niet meer kan bedienen wanneer de wifi uitvalt.