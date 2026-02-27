3 belangrijkste verbeteringen van de Samsung Galaxy S26 (Ultra) (ADV)

Op woensdag 25 februari heeft Samsung tijdens Galaxy Unpacked nieuwe telefoons gepresenteerd. Het gaat om de Galaxy S26, grotere Galaxy S26+ en het ultieme topmodel: de Galaxy S26 Ultra. We vertellen je alles over de drie grootste vernieuwingen.

Nieuw van Samsung: Galaxy S26 Series

Het duurde wat langer dan normaal, maar ze zijn er! Terwijl Samsung de afgelopen jaar in januari met nieuwe telefoons kwam, was het nu in februari de beurt aan de nieuwste Galaxy S-smartphones. Op 25 februari organiseerde de fabrikant Galaxy Unpacked, waarin steevast nieuwe apparaten aangekondigd worden.

Samsung presenteerde op deze datum inderdaad de gloednieuwe Galaxy S26 Series. Deze bestaat uit de compacte Galaxy S26, de grotere Galaxy S26+ en de Galaxy S26 Ultra: het topmodel van de reeks. Dat betekent dat er weer een flink aantal fijne verbeteringen zijn ten opzichte van de voorgangers. We zetten de drie belangrijkste voor je op een rijtje.

Tijdelijk ontvang je voordelig extra geheugen. Kies je bijvoorbeeld voor de Galaxy S26 met 512GB aan opslag, dan betaal je dezelfde prijs als model met 256GB. Dit is een voordeel van 200 euro. Deze aanbieding is er tot en met 10 maart 2026.

1. ’s Werelds eerste ingebouwde Privacy Display

Wil jij niet dat mensen op je telefoon meekijken en heb jij altijd een privacy screenprotector op je smartphone zitten? Dat is met de Galaxy S26 Ultra niet meer nodig, want hier zit er eentje ingebouwd in het scherm. Alleen jij kan goed zien wat er op je display gebeurt, maar probeer je van een hoek te kijken dan blijft ‘ie zwart.

Bekijk jij gevoelige informatie op je smartphone, zoals de app van je bank, of ben je een wachtwoord aan het invullen, dan schakelt de Galaxy S26 Ultra automatisch het Privacy Display in. Wanneer dit allemaal precies is, dat stel je zelf in. Wil je graag WhatsApp gebruiken zonder dat iemand mee kan lezen, dan kan dit dus ook.

2. Sneller opladen: 80 procent in een half uurtje

Nog een andere grote verandering is alleen voor de Galaxy S26 Ultra. Het opladen gaat voortaan namelijk flink sneller. Terwijl de Galaxy S25 Ultra met maximaal 45 Watt weer volgeladen werd, is dat bij de opvolger tot wel 60 Watt. Daardoor kost het slechts een half uurtje om weer voor 80 procent vol te raken. Ook draadloos laden kan ‘ie en dat gaat met maximaal 25 Watt. Dat was bij de Galaxy S25 Ultra nog 15 Watt.

Bij de Galaxy S26 is dat, net als bij de voorganger, maximaal 25 Watt bij bekabeld laden en de Galaxy S26+ laad je weer vol met maximaal 45 Watt. Verder verandert aan de binnenkant nog wat: de processor. De Galaxy S26 Ultra wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Elite Gen 5-chip.

Dit is de krachtigste processor van dit moment. Voor de Galaxy S26 en Galaxy S26+ heeft Samsung wederom gekozen voor een chip uit eigen fabriek: de Exynos 2600. Ook deze is lekker krachtig, waardoor alle taken vlekkeloos uitgevoerd worden.

3. Gloednieuwe AI-functies maken je leven efficiënter

Ook kunstmatige intelligentie heeft weer een prominente plek in de nieuwe toestellen en laat je nog efficiënter werken. Zo stelt Now Nudge op elk moment passende reacties voor en foto’s om door te sturen. Vraagt een vriend om foto’s van een feestje, dan staan die direct klaar om te verzenden. Tijdens het invullen van een formulier worden je gegevens meteen ingevuld, zodat je snel door kan naar de volgende stap.

Verder is Photo Assist verbeterd. Hiermee paste je in het verleden al je foto’s al aan tot ze perfect waren, maar nu hoef je alleen in te typen wat je aan je foto wil veranderen en AI doet de rest.

Tijdelijk voordelig meer geheugen t.w.v. 200 euro

Het instapmodel heeft voor het eerst standaard 256GB aan opslag in plaats van 128GB. Tijdelijk ontvang je ook nog eens meer geheugen voor dezelfde prijs. Kies daarom tijdens de pre-order fase voor de Galaxy S26 met 512GB en betaal 999 euro.

Ga je liever voor de Galaxy S26+ of de Galaxy S26 Ultra, dan geldt deze actie natuurlijk ook. Voor de Galaxy S26+ met 512GB betaal je daardoor 1249 euro. De Galaxy S26 Ultra met 512GB kost je 1649 euro. Wil je de Galaxy S26 Ultra met nóg meer RAM-geheugen en 1TB aan opslag, dan krijg je 200 euro voordeel en betaal je 1749 euro. Bovendien is er tijdelijk verhoogde inruilwaarde, waardoor je nieuwe telefoon nóg voordeliger wordt.