Chromecast nu in de aanbieding (en nog 4 goede alternatieven)

Ontspan jij ook graag ‘s avonds met je favoriete serie of film op een streamingdienst? Dan wil je natuurlijk ook de beste kwaliteit op je televisie. Dit zijn de beste 4K-mediaspelers van dit moment.

Streamen in 4K-kwaliteit doe je zo

Als eerste streamingdienst was Netflix lang ‘koning streamen’. Tegenwoordig kan de dienst rekenen op veel concurrenten zoals Amazon Prime Video, HBO Max en Disney Plus. Met zo’n groot aanbod aan films, series en reality tv is er altijd wel wat te kijken.

Met een mediaspeler maak je iedere tv slim en vind je alle apps die je nodig hebt in één menu. Wij vertellen je welk streamingsapparaat je in huis moet halen, zodat je kan genieten van al je favoriete films en series – in de beste kwaliteit. Daarom bieden alle mediaspelers die we bespreken 4K-ondersteuning.

1. Chromecast met Google TV (4K-versie)

De Chromecast met Google TV zorgt ervoor dat je alle streamingsdiensten gemakkelijk vanuit één menu kunt bedienen. De hdmi-dongle biedt onder andere ondersteuning voor Netflix, Amazon Prime Video, Spotify en Videoland, maar ook games. Ook een leuke functie is dat de Google TV je persoonlijke aanbevelingen voor films en series doet op basis van de diensten die je gebruikt en titels die je kijkt.

Je bestuurt de mediaspeler via de handige afstandsbediening. De populairste apps hebben daarop zelfs een eigen knop, waardoor je nog sneller aan die film op Netflix begint. Ook stream je makkelijk vanaf een Android-telefoon of -tablet.

Verder is spraakbesturing mogelijk via de Google Assistent. Let hierbij wel op dat de Chromecast minder goed werkt met Nederlandse spraakopdrachten. Je haalt de Chromecast met Google TV in huis voor 59 euro bij MediaMarkt. Bij koopjeswebsite iBood is het apparaatje nog iets goedkoper (49,95 euro).

2. Amazon Fire TV Stick 4K Max

Het installeren van de Amazon Fire TV Stick 4K Max is zo gebeurd. Je sluit de stick aan op de hdmi-poort van je televisie, steekt de adapter in het stopcontact en maakt verbinding met wifi. Het apparaatje zoekt vervolgens zelf uit welke tv in je woonkamer staat. Je hebt daarna toegang tot apps zoals Netflix, HBO Max, YouTube, ZiggoGO, en natuurlijk Amazon’s eigen Prime Video. Streamen naar je tv wordt zo dus wel heel gemakkelijk.

De bediening werkt via de afstandsbediening, waarmee je met vooraf ingestelde knoppen direct naar de bekendste apps gaat. Via je stem roep je Alexa op, waarmee je spraakgestuurd kunt bladeren, zoeken naar de film van vanavond of juist wat het weer morgen wordt. Alexa werkt helaas alleen in het Engels.

Bij Megekko is de Amazon Fire TV Stick 4K Max het goedkoopst. Je betaalt er nu 69,95 euro voor de mediaspeler.

3. Xiaomi Mi TV Stick 4K

De tv-stick van Xiaomi draait op Android TV, de voorloper van Google TV. In de praktijk verschillen de besturingssystemen weinig van elkaar. Je kan gewoon de apps van alle streamingdiensten downloaden en installeren en zelfs games spelen. Hierbij kun je ook een Nintendo Switch-controller aansluiten, of je smartphone of tablet gebruiken.



Gewoon een avondje series streamen op je tv is natuurlijk ook mogelijk. Daarvoor biedt de Xiaomi Mi TV Stick ondersteuning voor alle welbekende diensten als Netflix en Amazon Prime.

In de Xiaomi tv-stick zit een ingebouwde Chromecast, waarmee je content vanaf je smartphone, tablet of laptop naar je tv streamt. Gebruik de afstandsbediening met zijn vooraf ingestelde knoppen om naar je favoriete apps te navigeren. Ook is het mogelijk de Google Assistent te vragen een film voor je te zoeken.

De Xiaomi Mi TV Stick 4K heeft bovendien ondersteuning voor surround soundsystemen, waardoor je een echte bioscoopervaring thuis creëert. Bij Bol.com betaal je 54,25 euro voor de Xiaomi Mi TV Stick 4K.

4. Realme 4K Smart TV Stick

Ook Realme heeft een mediaspeler die je domme televisie kan veranderen in een slim exemplaar. De ‘4K Smart TV Stick’ is helaas wel moeilijker verkrijgbaar, maar desondanks is het een goede optie als je veel films en series streamt.

De Realme 4K Smart TV Stick werkt met Google TV en geeft je persoonlijke aanbevelingen. Daarbij kijk je weer via de streamingsdiensten waar je een abonnement hebt – zoals Netflix en HBO Max – maar muziek luisteren of een spelletje spelen kan ook.

Verder is er Chromecast-ondersteuning ingebouwd, zodat je ook content vanaf je telefoon of tablet op het grote scherm tovert. Handig als je je vakantiefoto’s aan de thuisblijvers wil laten zien! Via de Google Assistent roep je de film op die je wil kijken of blader je door de grote bibliotheek aan series.

Of maak gebruik van de afstandsbediening met handige knoppen die direct naar Netflix, Prime Video of YouTube leiden. De Realme 4K Smart TV Stick kost 69,99 euro bij Amazon.

5. Nokia Streaming Box 8000

In plaats van een stick heeft Nokia een mediaspeler in de vorm van een box. De Nokia Streaming Box 8000 sluit je – net als alle andere streamingapparaten – op je tv aan via een hdmi-poort. Daarna heb je op je tv toegang tot meer dan 7000 apps om te downloaden, zoals Netflix, Disney+, F1TV en Videoland – mits je een abonnement hebt natuurlijk. Verbind je gamecontroller via bluetooth en je speelt ook je favoriete games via de box.

Zoals je gewend bent van een tv, bedien je ‘m met een afstandsbediening. Dat maakt het besturen heel simpel en gebruiksvriendelijk. De knoppen zijn overigens verlicht, dus ook in het donker druk je altijd op de juiste knop.

Is je partner in het bezit van de afstandsbediening? Met de Google Assistent vraag je alsnog met je stem een andere serie te starten, al start je dan misschien ook een ruzie. Voor 80 euro bestel je deze box bij Bol.com.

Dit moet je streamen naar je tv

Ben jij net klaar met de laatste serie die nog op je lijstje stond en weet je even niet meer wat je moet kijken? Wekelijks vertelt Android Planet je wat er nieuw is op de streamingdiensten. Zo kwam Netflix onlangs met een nieuwe politieke serie genaamd The Diplomat en kijk je op HBO Max het laatste seizoen van Barry.