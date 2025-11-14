Zo scoor je een gratis 4K TCL Smart-tv met Google TV

Ben je op zoek naar een fijne televisie waarop je comfortabel je favoriete series en films kijkt? Bij een glasvezel-abonnement van Youfone krijg je tijdelijk een gratis 4K-tv van TCL cadeau.

Gratis TCL 4K slimme televisie

Tijdens Black Friday scoor je niet alleen in de webwinkels, maar ook bij providers voor een internet- en/of tv-abonnement. Zo heeft Youfone een mooie deal als je nu een glasvezel-abonnement afsluit. Je krijgt er namelijk een 4K TV van TCL bij ter waarde van 379 euro. Wees er wel snel bij, want op is op.

Heb je nog een prima televisie in huis? Dan kan je ook kiezen voor een korting op het abonnement. Zo betaal je de eerste acht maanden slechts 19,25 euro per maand. Ga je voor het duurste abonnement met 200 Mbit/s, dan betaal je de eerste acht maanden 26,75 euro per maand.

Dit betaal je voor je Youfone internet- en tv-abonnement

Net zoals bij andere providers kies je bij Youfone zelf voor welk pakket je gaat. Zo is het goedkoopste abonnement Glasvezel 50, Glasvezel 100 en Glasvezel 200. De cijfers staan voor de upload- én downloadsnelheid.

Voor dagelijks browsen op je laptop en smartphone is 100 Mbit/s prima. Wil je graag op meerdere plekken in het huis Netflix of een andere streamingdienst tegelijkertijd gebruiken, dan raden we 200 Mbit/s aan.

Dit is de TCL 43P6K

De TCL 43P6K die je gratis bij een glasvezel-abonnement van Youfone krijgt heeft een 4K-scherm van 43 inch groot. Dankzij de hoge resolutie ziet alles er scherp en realistisch uit. Ook ondersteunt de televisie HDR (High Dynamic Range), wat betekent dat donkere scènes daadwerkelijk donker zijn en de scènes met veel licht mooi helder.

Op de achterkant van de televisie zitten poorten voor een ethernet-kabel, optische digitale audio en natuurlijk meerdere hdmi-poorten: drie stuks met hdmi 2.1 om precies te zijn. Ook is er een usb-poort, ingang voor satelliet en een CI-slot.

Verder is de TCL-tv voorzien van Dolby Audio. Zo klinkt de audio voller en kan je nog meer genieten van films, series of een afspeellijst op Spotify. De televisie beschikt over Google TV en dus kan je er je favoriete streamingapps op installeren. Ook kan je gebruikmaken van de Google Assistent en die bijvoorbeeld vragen om een serie op te starten.

Niet onbelangrijk: de TCL 43P6K is ook prima geschikt voor het spelen van een game. Dankzij een lage input lag heb je op tijd door waar tegenstanders lopen of waar een object in de game verschijnt. Ongeacht het genre: met deze televisie hoef je niks uit het oog te verliezen.

Blijf op de hoogte van de beste Black Friday-deals



