Deze 5 deals domineerden Black Friday 2024 (en dit verwachten we van 2025)

Black Friday 2024 toonde aan dat consumenten vooral investeren in slimme tech. Van slimme verlichting tot noise-cancelling oordopjes: dit waren de absolute bestsellers en wat dat betekent voor jouw koopstrategie in 2025.

Slimme apparaten waren de grote winnaars

Black Friday 2024 bewees dat consumenten het koopjesfestijn vooral aangrijpen om te investeren in tech die normaal gesproken aan de prijzige kant is. In plaats van te kiezen voor de goedkoopste gadgets, gingen kopers bewust voor apparaten die het dagelijkse leven slimmer en comfortabeler maken. Daarbij hoefden ze niet per se het nieuwste van het nieuwste.

Met Black Friday 2025 voor de deur, blikken we terug op de grootste knallers van afgelopen jaar en kijken we wat dit betekent voor komend jaar.

1. Samsung Galaxy A55

De Samsung Galaxy A55 was het hele jaar door een populair toestel op Android Planet, maar ook met Black Friday was het de grote winnaar. Verschillende webwinkels gaven hoge kortingen en vooral in combinatie met een abonnement haalde je hem heel voordelig in huis. Natuurlijk is er ondertussen een opvolger voor de A55: de Samsung Galaxy A56. Deze zal ook tijdens Black Friday weer in veel aanbiedingenlijstjes verschijnen.

2. Chromecast met Google TV en Google TV Streamer

Enkele maanden voor Black Friday 2024 werd aangekondigd dat Google de geliefde Chromecast uit de productie zou halen. In plaats daarvan kwam de Google TV Streamer. Beide apparaatjes werden enorm veel verkocht tijdens de koopjesperiode. Ondertussen is de Chromecast nergens meer verkrijgbaar, dus we verwachten dat de TV Streamer komend jaar één van de koplopers gaat zijn.

Afgelopen jaar was dit nieuwe product nog niet goedkoper tijdens Black Friday, maar we zien de afgelopen maanden de prijs al een aantal keren onder de 100 euro duiken. We verwachten dan ook goede acties tijdens Black Friday 2024.

3. Samsung Galaxy S23

Wie op zoek is naar een krachtige telefoon, hoeft niet altijd te gaan voor de nieuwste uitvoering. Dat hebben meer mensen gedacht tijdens Black Friday vorig jaar, want de S23 was bij ons ook veel verkocht. De S24 was op dat moment al uit, maar zijn voorganger was goedkoper dan ooit. Nu de Samsung S25 er is, verwachten we komende Black Friday goede acties rondom de S24.

4. PlayStation 5

Verder was de PlayStation 5 populair. Deze gamingconsole was lange tijd slecht leverbaar, maar gelukkig niet tijdens Black Friday. Veel mensen grepen dit moment aan om dit normaal vrij prijzige apparaat in huis te halen voor een mooie prijs.

Destijds betaalde je zo’n 449 euro en waarschijnlijk zal de prijs komend jaar ongeveer hetzelfde zijn.

5. Sony WF-1000XM5

Als laatste was de Sony WF-1000XM5 een veel gekocht item. Niet gek, want het zijn draadloze oordopjes met de beste geluidskwaliteit en ruisonderdrukking.

Er is nog geen opvolger voor, dus we verwachten ook in 2025 dat de oortjes het goed gaan doen. Ze zitten nu ongeveer rond het niveau als destijds (220 euro), dus we verwachten dat er wel een aantal tientjes afgaan en jij ze voor een lagere prijs op de kop kan tikken.

Jouw Black Friday 2025-strategie

De trends van 2024 bevatten belangrijke lessen voor slimme kopers. Ten eerste: wacht met grote tech-aankopen tot Black Friday als het kan. Ten tweede: focus op producten die dagelijks nut bieden in plaats van impulskopen. Ten derde: overweeg modellen van vorig jaar voor de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Voor Android-gebruikers betekent dit concreet: let op kortingen bij Samsung Galaxy-toestellen, Google Pixel-phones, premium oordopjes en smart home-apparaten. De kans is groot dat 2025 vergelijkbare patronen toont als vorig jaar.

