Als het over 5G gaat, dan gaat het over hoge snelheid maar ook veel aanbod. Veel toestellen zijn tegenwoordig voorzien van ondersteuning voor 5G. Wij hebben de 5 beste smartphones van 2021 met een voordelig 5G-abonnement op een rijtje gezet.

5G is er al in veel toestellen in 2021

5G is de opvolger van 4G en inmiddels op heel veel Android-toestellen te vinden. Bijna iedere nieuwe smartphone heeft wel ondersteuning voor het mobiele netwerk, van budgettelefoons tot de allerduurste vlaggenschepen. En dat terwijl de benodigde frequenties, waarmee 5G écht sneller wordt in Nederland, nog steeds niet beschikbaar zijn.

Desondanks is het natuurlijk fijn als je nieuwe toestel klaar is voor de toekomst en met het vlottere internet overweg kan. Daarom hebben we een lijstje gemaakt met de beste 5G-smartphones van 2021 met een 5G-abonnement.

OnePlus Nord 2

De OnePlus Nord 2 is één van de beste Android-telefoons van dit moment en erg allround. Zo zijn de camera’s bijvoorbeeld behoorlijk goed. Als je de achterkant van de OnePlus Nord 2 bekijkt, zie je dat er drie camera’s je kant op kijken. Hiervan is de belangrijkste een 50 megapixel hoofdcamera met een Sony-sensor.

Verder heb je een amoled-scherm van kwaliteit waarop je vloeiende beelden ziet dankzij de 90 Hz-verversingssnelheid. Het toestel werkt snel met een MediaTek-processor die 5G ondersteunt. Tot slot gaat het opladen snel dankzij de 65 Watt-snellader, die je batterij in een half uurtje helemaal vol pompt.

Momenteel kun je dit toestel voordelig in huis halen met een 5G-abonnement van T-Mobile. Je profiteert van tien euro korting per maand op je bundel met 8GB data en 120 belminuten. Voor twee euro per maand extra stap je over op 5G. Als je thuis al internet van T-Mobile hebt, dan profiteer je nog van vele extra voordelen – zoals tot 10 euro extra korting per maand.

Samsung Galaxy A52s

De A-serie is al langer een zeer goed alternatief voor de vlaggenschip-toestellen uit de S-serie van Samsung. Zo is ook de Galaxy A52s een uitstekende smartphone met een scherpe prijs-/kwaliteitverhouding.

De A52s heeft een snellere processor dan zijn voorganger, de Galaxy A52. Zo starten je apps sneller op en kun je probleemloos multitasken en schakelen tussen meerdere apps. Bovendien doe je dit langer dankzij de goede accuduur van de 4500 mAh-batterij.

Momenteel kun je de Samsung A52s 5G al erg voordelig halen met Vodafone Red Unlimited. Bij dit abonnement ontvang je tijdelijk 5G, zonder hiervoor extra hoeven bij te betalen. Verder krijg je nu tot 325 euro korting op je abonnement en 50 procent korting op de Galaxy Buds 2.

Oppo Reno 6

De Oppo Reno 6 is een midrange toestel, met goede looks en prima camera’s. De camerasoftware en 64 megapixel-hoofdlens zorgen ervoor dat je hele mooie plaatjes kan maken.

Naast de camera’s om foto en video vast te leggen krijg je ook een goed amoled-scherm, wat fijn is voor YouTube-video’s en je favoriete films en series. Zo heb je bijvoorbeeld een verversingssnelheid van 90Hz, waardoor beelden lekker vloeiend zijn en de Oppo Reno 6 vlot aanvoelt.

Op dit moment krijg je bij ieder KPN-abonnement gratis 5G-internet in je bundel. Hiermee ben je dus al snel voordelig uit. Tevens ontvang je tot 10 euro korting per maand op je bundel als je internet van KPN thuis hebt.

Samsung Galaxy S21

Wil je een Samsung-telefoon die krachtiger is, mooiere foto’s maakt, er luxer uitziet en ook 5G-ondersteuning heeft? Dan is de Galaxy S21 het overwegen waard. We hebben het dan overigens over het ‘instapmodel’, de reguliere S21 dus.

Een belangrijke feature van de Samsung-telefoon is het scherm, dat mooie beelden produceert én een hoge ververssnelheid van 120Hz heeft. Hierdoor zijn beelden nog vloeiender dan bij een 90Hz-display. Achterop vind je drie lenzen, waarvan de hoofdcamera 64 megapixel is. Tot slot wordt het toestel ondersteund tot en met Android 14.

De S21 is het meest voordelig met Vodafone Red Unlimited. Bij alle Red-abonnementen ontvang je tijdelijk – zonder extra maandkosten – 5G-internet. Tevens ontvang je tijdelijk bij Vodafone tot 361 euro korting. Je ontvangt de maximale kortingen als je internet van Ziggo thuis hebt.

Xiaomi 11T

Laten we beginnen met het scherm van de Xiaomi 11T, die direct in het oog springt. Het 6,67 inch-oled-display oogt erg helder, zoals je gewend bent van (am)oled-schermen. Ook handig is dat je kan kiezen tussen een ververssnelheid van 60 of 120Hz. Als je ‘m op 60Hz zet, dan gaat de accu langer mee.

De vingerafdrukscanner bevindt zich in de aan-uitknop van het toestel, wat een fijne plek is. Een andere feature die je aan de buitenkant kunt zien zijn de speakers van Harman & Kardon, waardoor je prima geluid hebt.

Bij T-Mobile krijg je tien euro korting per maand op je standaardbundel met 8GB data en 120 belminuten. Voor slechts twee euro extra per maand geniet je van 5G. Als je thuis al internet van T-Mobile hebt, dan profiteer je nog van vele extra voordelen – en kun je tot 10 euro extra korting per maand krijgen.