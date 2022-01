Overzicht: 5 beste VPN-deals van 2022 voor Android

Door een VPN te gebruiken bescherm je je online privacy en ben je veiliger online. Zeker in een tijd met veel cybercriminaliteit is het goed om hackers een stapje voor te blijven. Bekijk hier de beste VPN-aanbiedingen voor Android.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

VPN betekent veiliger internetten

Een VPN is een manier om je internetverkeer via een andere server te laten lopen. Het is als een soort tunnel waar je heel je internetverkeer doorheen sluist. Alles wat je doet op dit netwerk blijft goed afgeschermd. Daardoor blijft niet alleen je privacy, maar ook je online veiligheid intact.

Wil je meer weten over VPN? Lees dan onze themapagina om alle belangrijke zaken over VPN te weten te komen. Eerst liever een basiskennis opdoen? Lees dan de beginnersgids om je VPN-kennis bij te spijkeren.

Hieronder hebben we de beste VPN-aanbiedingen voor je op een rijtje gezet. We hebben alle aanbiedingen afgewogen op prijs en prestaties. Bijna alle VPN-aanbieders hebben bovendien een bedenktijd van 30 dagen. Als je niet tevreden bent, kun je je geld meteen terugvragen.

5 topaanbiedingen voor VPN

We hebben de beste VPN-aanbiedingen voor je uitgewerkt, dus bekijk de verschillende deals en vind een geschikte optie. Online veiligheid en privacy hoeven namelijk geen fortuin te kosten.

IvacyVPN

IvacyVPN staat voor prestatiegerichte VPN’s. Met meer dan 3500 servers wereldwijd verzorgt de dienst hoge upload- en downloadsnelheden. Met een abonnement kun je tot 10 apparaten voorzien van extra veiligheid. Hier vallen niet alleen Android-apparaten onder.

Profiteer bij IvacyVPN van 80% korting op een tweejarig abonnement, wat neerkomt op 1,76 euro per maand. Kies je voor een jaar, dan betaal je 2,08 euro per maand. Je ontgrendelt regio’s in streamingplatforms zoals BBC iPlayer, Netflix en Disney Plus.

Surfshark

Met Surfshark krijgt je een fijne VPN, zonder dat je de hoofdprijs hoeft te betalen. De dienst houdt er bovendien van om met prijzen te stunten. Je krijgt tijdelijk 82% korting + 2 maanden gratis. Dat komt neer op 2,03 euro per maand en geldt voor een tweejarig abonnement. Of kies een halfjaarlijks abonnement voor 5,72 euro per maand.

Voor deze lage prijs krijg je zelfs meer. Het aantal apparaten dat je mag aansluiten is onbeperkt. Daarnaast is een adblocker inbegrepen, zodat je geen last hebt van irritante reclames. Voor extra veiligheid biedt Surfshark VPN ingebouwde tweestapsverificatie. Daarmee is niet alleen je online bezigheid veilig, maar ook je toegang ertoe.

Norton

Norton kennen we vooral van de antivirussoftware. Nu zijn ze ook een bekende naam in VPN-land. Secure VPN van Norton biedt een versleutelde internetverbinding van hoog niveau. Achter deze versleuteling komen ook je belangrijke gegevens zoals wachtwoorden en bankrekeningen.

In een tweejarig abonnement betaal je 2,49 euro per maand in het eerste jaar voor een apparaat. Of beveilig vijf apparaten en betaal 3,33 euro per maand. Dat komt neer op een besparing van 42 procent.

Cyberghost

Cyberghost VPN stelt privacy voorop, want ze leggen bijna niets vast. De beveiliging blijft niet alleen beperkt tot Android-apparaten, maar geldt ook voor bijvoorbeeld consoles. Bovendien biedt Cyberghost een langere bedenktijd van 45 dagen.

Sluit je voor twee jaar een abonnement af, dan betaal je 2,75 euro per maand. Bij een eenjarig abonnement is dat een maandbedrag van 3,50 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

NordVPN

NordVPN is dankzij een groot aantal servers één van de populairste en snelste VPN-diensten ter wereld. Je krijgt geen bandbreedtelimiet opgelegd, waardoor je zoveel kunt up- en downloaden als je wil. Ook NordVPN houdt geen data van je bij.

Bij een tweejarig abonnement van NordVPN betaal je 3,29 euro per maand. Of kies voor een jaar en betaal 4,36 euro per maand. Daarmee beveilig je tot zes apparaten.

Hoe installeer ik VPN op een Android-smartphone?

Vrijwel alle VPN-diensten hebben een handige Android-app. De applicaties vind je in de Play Store door te zoeken naar de naam van je VPN-provider. Na het downloaden en installeren kun je je netwerk opzetten. Per aanbieder verschilt het aantal instellingen dat je tot je beschikking hebt.

Bij het opstarten van de app wordt gevraagd om in te loggen. Doe dit met de gegevens die je gebruikt hebt bij de aanschaf van het abonnement. Kies daarna het netwerk waarmee je wil verbinden. Tot slot kies je het land van je eigen keuze, et voìla, je hebt je eigen VPN-verbinding opgezet. Alle apps en websites die je gebruikt zien je locatie nu als het land dat je hebt opgegeven.