Twijfel je over de Samsung Galaxy Z Flip7? Dit zijn de 5 features die je overhalen (ADV)

De gloednieuwe klaptelefoon van Samsung zit boordevol toffe verbeteringen. Twijfel jij nog om hem in huis te halen? Dit zijn de vijf features die je gaan overhalen.

Samsung Galaxy Z Flip7: 5 redenen waarom je hem wil hebben

Op 9 juli zijn weer nieuwe smartphones van Samsung gepresenteerd. Dit keer gaat het om de foldables en zijn er niet twee, maar drie nieuwe telefoons: de Galaxy Z Fold7, de Galaxy Z Flip7 en voor het eerst is er een Fan Edition van de Galaxy Z Flip7.

Ben jij nog aan het twijfelen of je voor de Galaxy Z Flip7 gaat? Dit zijn vijf onderdelen die je gaan overhalen.

1. Compact en nostalgisch design

De grootste reden waarom je voor de Galaxy Z Flip7 zou kiezen is het handige formaat. Ingeklapt is hij lekker klein en compact, en ook is ‘ie dunner dan ooit. Daardoor past hij in vrijwel elke broekzak of tas. Toch geeft hij je veel mogelijkheden, want klap je hem uit dan heb je gewoon een volwaardige smartphone.

Door dit foldable design geeft de Galaxy Z Flip7 je ook nog een nostalgisch gevoel. Met de smartphone in handen ga je terug in de tijd, want hij doet denken aan de klaptelefoons uit de jaren 2000.

2. Handsfree fotograferen

Wat ideaal is aan de Samsung Galaxy Z Flip7 is dat je hem gebruikt om handsfree je kiekjes te schieten. Klap hem half open en je zet hem neer op ieder vlak oppervlak. Vervolgens gebruik je gewoon de beste camera’s achterop het toestel, want op het coverschermpje zie je precies wat er in het frame staat en hoe je er zelf op staat. Daardoor is de Galaxy Z Flip7 de perfecte telefoon voor contentmakers.

3. Galaxy AI geeft je veel mogelijkheden

Natuurlijk is kunstmatige intelligentie ook met de Galaxy Z Flip7 weer een belangrijke feature. Zo gebruik je nu Google Gemini op het FlexWindow en zet je de hoofdcamera in om in realtime hulp of advies te krijgen.

Tof is ook om tijdens het gamen de Circle to Search-functie te gebruiken. Zo krijg je direct hulp met de gameplay, zonder de app te verlaten. Het enige dat je hoeft te doen is een cirkel tekenen om het onderdeel in het spel waar je problemen hebt en je ziet direct wat de oplossing is.

4. Coverscreen kan meer dan ooit

Op het eerste gezicht zien we al dat het coverscherm nu volledig om de camera’s heen loopt. Daardoor is het display ook van 3,4 inch naar 4,1 inch gegroeid. Daarnaast kan het FlexWindow-scherm nu ook meer dan ooit.

Welke apps je precies gebruikt is niet veranderd. Je kon al een berichtje beantwoorden in WhatsApp, je agenda of het weer checken. Wel gebruik je nu Google Gemini op je coverscherm en hoef je de telefoon niet meer open te klappen om snel een vraag te stellen. Ook Now Brief gebruik je op het FlexWindow, waarmee je snel een overzicht van je dag krijgt.

5. Betere accuduur

Als laatste is ook de accuduur flink verbeterd. Dat komt doordat de batterijcapaciteit verhoogd is van 4000 mAh naar 4300 mAh, maar ook door de energiezuinigere chip. Terwijl de Samsung Galaxy Z Flip6 nog een Snapdragon 8 Gen 3-chip had, heeft Samsung nu gekozen voor een processor van eigen stal. Die is wat minder krachtig, maar gaat wel beter met de accu om.

Haal de Samsung Galaxy Z Flip7 in huis

Je haalt de Galaxy Z Flip7 in huis bij KPN. Daar krijg je momenteel korting op het toestel. In plaats van de adviesprijs van 1199 euro betaal je 864 euro. Dat is een besparing van 335 euro!

Ook de andere telefoons die tegelijk met de Galaxy Z Flip7 zijn aangekondigd zijn voordelig in huis te halen bij KPN. Zo betaal je voor de Galaxy Z Fold7 1776 euro in plaats van 2099 euro en is de Galaxy Z Flip7 FE er 720 euro.