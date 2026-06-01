Deze 5 gadgets maken je vakantie direct beter (en zijn nu in de aanbieding)

Het mooie weer is al een tijdje in volle gang en dat betekent natuurlijk dat de vakantie in aantocht is. Wij zetten een aantal gadgets op een rij die je vakantie beter maken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 beste gadgets voor op vakantie

Heb jij jouw vakantie al gepland? Dan is het tijd om eens te bekijken wat je gaat meenemen. Er zijn een aantal gadgets die handig zijn om bij je te hebben. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

1. eSIM: geen gedoe met wifi zoeken

Het is niet helemaal een gadget, maar wel ontzettend handig: een eSIM. Ga je op reis binnen Europa, dan heb je genoeg aan je gewone simkaart. Maar, kom je daarbuiten dan kunnen je roamingkosten flink uit de pan reizen. Een eSIM is dan een geweldige uitvinding, want je betaalt vooraf voor je bundel waarna je op je bestemming direct online bent.

De beste is Ubigi, waar je specifiek voor je vakantieland een bundel afsluit. Doe je meerdere landen aan, dan is het ook mogelijk om voor een continent of gebied te kiezen. Wij hebben een exclusieve actie voor je weten te regelen, waarmee je 10 procent korting krijgt en 100MB gratis.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Kom helemaal tot rust met noise cancelling oordopjes

Word het juist een strandvakantie of ben je van de all-inclusive hotels, dan is het fijn om je helemaal af te kunnen sluiten van het lawaai van spelende kinderen. Daarvoor heb je wel goede noise cancelling-oordopjes nodig. De allerbeste die er momenteel te vinden zijn, zijn de Sony WF-1000XM6 en ze zijn bij Bol 50 euro goedkoper dan normaal. De voorganger is echter ook nog steeds enorm goed en krijg je nu gratis bij een sim only van Lebara vanaf 10GB. Daarmee bespaar je ook nog eens enkele tientjes in vergelijking met een los setje, zelfs als je geen sim only nodig hebt.

Vind je de prijs van deze twee te hoog, dan raden we je de CMF Buds Pro 2 aan. Deze kosten je momenteel 49,50 euro bij Bol.

3. Android Auto-dongle voor roadtrips

Pak je de auto onderweg naar je bestemming of maak je een roadtrip in je vakantieland, dan is niks zo irritant als gehannes met kabeltjes. Met een Android Auto-dongle stap je in en hij maakt vervolgens direct verbinding. Alleen met de eerste installatie is het een kwestie van verbinding maken en daarna gaat het altijd automatisch.

De Carlinkit Mini Ultra 3 is lekker klein, zodat je hem eenvoudig meeneemt en nu bij Amazon te scoren voor 34,99 euro in plaats van 44,99 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Powerbank om niet zonder stroom te komen zitten

Op vakantie gaat je accu altijd sneller leeg dan je gewend bent. Een fotootje hier en even navigeren naar het restaurant dat jullie uitgekozen hebben. Je pakt je smartphone er snel bij en helaas is er niet altijd een stopcontact in de buurt. Een powerbank is dan een ideale uitkomst.

Bij gsmpunt krijg je dankzij de vakantiegelddeals nu 20 procent korting op powerbanks van Buddi. Een duo-pack met twee stuks van 10.000 mAh kost je nu geen 34,95 euro, maar 27,95 euro. Deze zijn bovendien extra dun, zodat ze niet veel ruimte innemen in je bagage.

5. Bluetooth tracker om je koffer (of andere spullen) niet kwijt te raken

Vind jij het ook altijd zo naar om je koffer af te moeten geven op het vliegveld? Je hebt geen idee wat ermee gebeurt en soms komt het zelfs voor dat hij niet op de bestemming aankomt. Het is daarom slim om een bluetooth tracker in te doen. Dat scheelt flink stressen op vakantie.

Hiervoor raden we je de Ugreen Finetrack aan. Voor vier stuks betaal je bij Amazon 35,99 euro, wat een besparing is van 20 procent. Deze kan overigens verbinden met zowel Android- als Apple-toestellen.