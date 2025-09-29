5 redenen waarom je de nieuwe Huawei Watch GT 6 (Pro) smartwatch wil (ADV)

Ben je op zoek naar een smartwatch? Dan is de gloednieuwe Huawei Watch GT 6 of GT 6 Pro misschien wel wat voor jou. Wij geven je vijf redenen waarom je één van deze twee wil hebben.

5 redenen waarom je de Huawei Watch GT 6 (Pro) kiest

De nieuwe Huawei Watch GT 6-serie is er! Dit betekent weer twee slimme klokjes met nieuwe functies en verbeteringen. Hij bestaat uit de Watch GT 6, die perfect is voor casual gebruik en de uitgebreidere Watch GT 6 Pro.

Tijdelijk haal je beide in huis met voordeel! We hebben een exclusieve kortingscode voor je geregeld. Vul tijdens het afrekenen AK40PLA in en je ontvangt 40 euro korting op je aankoop. Dit is 10 euro bovenop de korting die Huawei zelf biedt via de website.

1. Extra lange batterijduur: gaat tot drie weken mee

Wil je een smartwatch om je pols die je niet elke dag hoeft op te laden? Dan is de Huawei Watch GT 6 (Pro) de goede keuze. Zowel de GT 6 46 millimeter en GT 6 Pro gaan tot wel drie weken lang mee. Kies je voor de kleinere Watch GT 6 van 41 millimeter, dan doe je tot twee weken met een volle batterij.

Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe je met de smartwatch omgaat. Bij normaal gebruik gaat ‘ie zo’n 12 dagen mee.

2. Extreem nauwkeurige GPS

Daarnaast is de GPS verbeterd. Huawei maakt gebruik van het zogenaamde Sunflower Positioning System. Hiermee worden de antennes digitaal afgesteld en dit zorgt voor beter ontvangst. Tijdens het hardlopen of fietsen wordt jouw route zo enorm accuraat vastgelegd. Als je veel in de natuur sport is dit helemaal ideaal. De wegen zijn hier natuurlijk niet zo vastgelegd als in een stad en zo weet je precies hoe je gefietst of gelopen bent.

3. Sterke behuizing

In het leven stoot je nogal eens per ongeluk ergens tegenaan en dan moet je smartwatch natuurlijk tegen een stootje kunnen. De Watch GT 6 heeft een behuizing van roestvrij staal en met de Watch GT 6 Pro zit je al helemaal goed. Deze is namelijk van titanium, dat krasvast is. Bovendien ligt er op het scherm saffierglas, dat lekker sterk is.

Verder is het geen probleem om met deze horloges te gaan zwemmen. Wil je gaan duiken, kies dan voor de GT 6 Pro. Daarmee kan je tot maar liefst 40 meter diep het water in.

4. Hartslagmetingen voor accurate sport tracking

Om alles uit je sportprestaties te halen, is het handig om precies te weten wat er in je lichaam gaande is. Daarom houdt deze smartwatch alle stappen en iedere hartslag voor je bij. Ook de hartslagvariabiliteit hoort hier bij en hij detecteert een hartritmestoornis als je die mogelijk hebt.

Gaat er tijdens het sporten (of gewoon in het dagelijkse leven) iets mis en krijg je een ongeluk? Dan krijg je de optie op het scherm om de hulpdiensten te bellen.

5. Betalen via NFC nu ook mogelijk

In het verleden was het nog niet mogelijk om met één van de smartwatches van Huawei een boodschap te betalen, maar dat kan vanaf nu wel. Naast de Watch GT 6-serie is het ook beschikbaar gemaakt op een aantal andere smartwatches van het merk.

Daarvoor maak je gebruik van de app Quicko. Hier link je jouw betaalmethode aan en op je watch hoef je vervolgens slechts twee keer op de knop te drukken om de functie te activeren.

Exclusief bij Android Planet: 40 euro korting met code AK40PLA

De Huawei Watch GT 6 haal je in huis vanaf 249 euro. Heb je liever de uitgebreidere Watch GT 6 Pro? Dan heb je die om je pols vanaf 379 euro. Om de lancering te vieren geeft Huawei je een korting van 30 euro, maar wij hebben een betere en exclusieve kortingscode voor je weten te regelen.

Vul in het afrekenproces de code AK40PLA in en je ontvangt 40 euro korting! Daardoor heb je dus al je nieuwe smartwatch vanaf 209 euro. Je kan deze kortingscode gebruiken tot en met 2 november 2025. Wacht dus niet te lang met bestellen!