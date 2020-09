5 redenen om de Airy True Wireless headphones aan te schaffen (ADV)

Zijn jouw oordopjes aan vervanging toe, of wil je voor de eerste keer een setje aanschaffen? Wij geven je vijf redenen om voor de Airy True Wireless headphones van Teufel te gaan.

Ben je al bekend met deze draadloze oordopjes van Teufel en wil je ze direct aanschaffen? Bestel de Airy True Wireless headphones eenvoudig via onderstaande button.

1. Zuiver geluid

De sound engineers van Teufel zijn experts in het maken van high-end speakers. Voor de True Airy Wireless headphones hebben ze ook weer hard gewerkt om de typisch Berlijnse sound te realiseren. De kwaliteit van de lineaire HD-driver is duidelijk hoorbaar, waardoor je van de diepe bas of juist van de zuivere hogere tonen kunt genieten.

De oortjes zijn geschikt voor diverse muziekgenres maar ook voor bijvoorbeeld podcasts: stemmen klinken namelijk glashelder. Daarbij zorgen de twee microfoons met echo- en ruisonderdrukking ervoor dat je ongestoord met je gesprekspartner kunt praten én dat Google of Siri je spraakcommando’s gemakkelijk oppikt.

2. Goede prijs-kwaliteitverhouding

Teufel bestaat al 40 jaar en zijn ooit begonnen met het verkopen van luidspreker-bouwpakketten. Met de komst van het internet maakte de bestelcatalogus plaats voor een webshop. Het design, de productie, de levering en de verkoop is allemaal in eigen handen van Teufel. Hierdoor blijft de prijs laag en de kwaliteit hoog.

Door het ontbreken van tussenhandelaren, kan er meer geïnvesteerd worden in extra features voor een product. Hierdoor vallen de producten van Teufel op binnen bepaalde prijscategorieën. Zo is de prijs van deze hoogwaardige oordopjes slechts 149,99 euro.

3. Perfecte pasvorm van de Airy True Wireless

Naast een goed geluid, is het net zo belangrijk dat het oortje goed in je oor past. Het is niet fijn als het oortje niet goed zit of er zelfs uit valt als je een beetje beweegt. Dit kan lastig zijn omdat iedereen natuurlijk weer een andere pasvorm heeft.

Omdat Teufel wil zorgen dat er voor iedereen een juiste pasvorm beschikbaar is, krijg je drie eartips meegeleverd. Deze siliconen dopjes zijn heel flexibel en passen zich gemakkelijk aan jouw gehoorgang aan. Kies de beste maat voor jou en geniet optimaal van je favoriete muziek.

4. Tot wel 25 uur lang muziek luisteren

Met de Airy True Wireless headphones van Teufel kan je met een volle batterij tot wel 6 uur van je muziek genieten. Het doosje waar je de oortjes in kan bewaren fungeert ook als oplaadcase, waardoor je er zelfs 25 uur lang mee door kunt. Ben je vergeten de oortjes op te laden? Met de 15 minuten ‘Quick Charge’-optie, heb je snel weer 1 uur muziek tot je beschikking. Net genoeg om even die treinreis door te komen.

5. De Airy True Wireless headphones zijn spatwaterdicht

Ben je net naar je favoriete nummer aan het luisteren op de fiets wanneer er een flinke bui over je heen raast? Geen paniek! Deze Airy’s zijn spatwaterdicht volgens de IPX5-certificering. Hierdoor kunnen ze prima tegen een buitje en kan je ze ook gerust dragen tijdens het sporten.

Ben je geïnteresseerd in deze ideale draadloze headphones? Kijk dan snel op de website van Teufel. Deze oordopjes zijn beschikbaar in de kleuren, wit, zwart en blauw. Je kunt deze headphones acht weken proberen. Ben je niet tevreden? Dan kan je ze gratis en voor niets retourneren.