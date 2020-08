5 redenen om de OPPO Find X2 Pro te kopen (ADV)

Het OPPO Festival is in volle gang en de beste smartphones zijn nu voor scherpe prijzen verkrijgbaar. Omdat de scholen (bijna) weer zijn begonnen, geven we je in het kader van ons maandthema ‘Back to School’ vijf redenen waarom je de OPPO Find X2 Pro moet overwegen.

1. Haarscherp 120Hz-scherm

De OPPO Find X2 Pro heeft een 6,7 inch-oled-display met QHD-resolutie en maximale ververssnelheid van 120Hz. De fraaie kleuren van het oled-scherm maken direct indruk. De QHD-resolutie levert daarbij ook nog eens een haarscherp beeld. Je kunt ook kiezen voor een iets lagere full-hd-resolutie als je de accu wil sparen.

De ververssnelheid van 120Hz zorgt voor een enorm vloeiend beeld. Dit is erg fijn bij onder andere het spelen van games. Het display ververst zich namelijk 120 keer per seconde. Dit is wel twee keer zo vaak als andere smartphones, die gemiddeld een ververssnelheid van 60Hz hebben.

kooptip

OPPO Festival: De OPPO Find X2 Pro!

✓Premium 5G-device met ongekende laadtechnologie

✓Nu extra voordelig tijdens OPPO Festival

✓Tijdelijk met gratis OPPO Enco W51 t.w.v. €119

OPPO aanbieding bekijken

2. Veelzijdige camera

Wil je graag fotograferen met je smartphone? Dan is de OPPO Find X2 Pro een goede keuze. Met het Ultra Vision-camerasysteem maak je de meest veelzijdige en professionele foto’s en video’s. Het toestel heeft een driedubbele camera achterop: een primaire 48 megapixel-camera, 48 megapixel-groothoeklens en 13 megapixel-telelens. De 32 megapixel-frontcamera zit linksboven in het scherm.

De primaire 48 megapixel-camera maakt via een quad-bayer-filter 12 megapixel-foto’s. Zelfs met weinig licht weer het toestel mooie plaatjes te schieten.

Met de 48 megapixel-ultragroothoeklens en de hoek van 120 graden kun je hele wijde beelden schieten. Zo breng je een uitgestrekt landschap in één keer in beeld. Tegelijkertijd kun je deze groothoekucamera ook gebruiken om juist mooie close-ups te maken van bijvoorbeeld een insect of bloem.

Dan heeft het toestel ook nog een derde camera, namelijk de 13 megapixel-telelens. Met deze camera kun je enorm ver zoomen zonder dat de kwaliteit van je foto’s achteruit gaat. Je hebt dus naast een smartphone ook een professionele camera in handen met de OPPO Find X2 Pro. Handig als je bijvoorbeeld wat mooie foto’s voor een schoolproject.

Wil je liever leuke selfies met je vrienden en klasgenoten maken, of juist eindeloos videogesprekken voeren? Dan heb je aan de 32 megapixel-selfiecamera ruim voldoende. Deze zit linksboven in het scherm verwerkt en is niet storend als je het toestel ergens anders voor gebruikt.

3. Eerste 5G-telefoon in Nederland

OPPO loopt graag voorop met slimme innovaties: zo was de Find X2 Series de eerste smartphone-serie in Nederland met 5G-ondersteuning. Zodra het nieuwe 5G-netwerk breed beschikbaar is in Nederland, ben je er met dit toestel helemaal klaar voor.

De OPPO Find X2-serie ondersteunt zowel NSA- als SA-modi voor 5G én wereldwijde roaming. Hierdoor is de gebruiker altijd verbonden. Daarbij hebben de toestellen smart 5G-technologie die op elk moment het juiste netwerktype kan kiezen om de snelheid te maximaliseren.

4. SuperVOOC 2.0

Niet alleen met 5G-ondersteuning loopt OPPO voorop, ze hebben ook een eigen snellaadtechnologie ontwikkeld: SuperVOOC 2.0. De SuperVOOC-usb-c-stekker heeft een vermogen van maar liefst 65 Watt. Dit is de snelste oplader van het moment en zorgt ervoor dat je slechts 38 minuten nodig hebt om het toestel van van 0 naar 100 procent op te laden.

Daarbij kun je het toestel al opladen tot 40 procent in slechts tien minuten. Ideaal als je er in de ochtend achter komt dat je vergeten bent om je toestel op te laden. Plug hem tijdens je ontbijt even in en je kan er weer een behoorlijke tijd mee door.

5. Prachtig design

Het design van de OPPO Find X2 Pro valt direct op. Het toestel is verkrijgbaar in twee varianten: ‘zwart keramisch’ of ‘oranje vegan leer’. De strakke afwerking van de toestellen zorgt voor een luxe uitstraling. Daarbij liggen de toestellen fijn in de hand.

Beide varianten van de OPPO Find X2 Pro zijn stof -en waterdicht. Geen zorgen dus als je een keer in een onverwachtse regenbui terecht komt. Verder heeft het toestel dunne randen en zit de frontcamera netjes verwerkt in een klein gaatje in het scherm. Zo kun je ongestoord series kijken of games spelen op een mooi groot scherm zonder afleidingen.

Meer weten over het toestel? Lees hier alles over de OPPO Find X2 Pro.

Speciale actie tijdens het OPPO Festival

Ben je geïnteresseerd in de OPPO Find X2 Pro? Ontvang bij aankoop van dit toestel tijdens het OPPO Festival, een gratis setje OPPO Enco W51 headphones ter waarde van 119 euro. Dit festival loopt t/m 30 augustus. Wees er dus snel bij!

Ben je op zoek naar een iets goedkopere variant van dit toestel, maar wel met een indrukwekkend scherm en krachtige hardware? Dan is de OPPO Find X2 wellicht iets voor jou!

Dit maandthema wordt gesponsord door OPPO.

kooptip

OPPO Festival: De OPPO Find X2 Pro!

✓Premium 5G-device met ongekende laadtechnologie

✓Nu extra voordelig tijdens OPPO Festival

✓Tijdelijk met gratis OPPO Enco W51 t.w.v. €119

OPPO aanbieding bekijken