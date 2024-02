5 redenen om te kiezen voor de nieuwe OnePlus 12 (ADV)

Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus is eindelijk hier. Het toestel met het kenmerkende ronde camera-eiland is op een aantal vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Wij geven je vijf redenen waarom je de OnePlus 12 moet kiezen.

5 redenen om voor de OnePlus 12 te gaan

De nieuwe OnePlus 12 is er! Kies voor het klassieke zwart of de groene variant met een tof marmer-effect. Voor al je bestanden is er natuurlijk genoeg ruimte. Voor de OnePlus 12 met 256GB aan opslag leg je een bedrag neer van 949 euro. Meer nodig? Dan is er 512GB beschikbaar voor 1099 euro.

Je haalt de smartphone tijdelijk met een leuk cadeautje in huis. Bij je aankoop ontvang je de OnePlus Buds Pro 2. Kies je voor het 512GB-model, dan krijg je ook nog eens 100 euro korting. Wij geven je vijf redenen waarom de OnePlus 12 een goede keuze is.

1. Kraakhelder display

Het 6,8 inch-scherm van de OnePlus 12 heeft een helderheid van maximaal 4500 nits. Daardoor spatten kleuren van je display en maakt het niet uit hoe fel de zon schijnt: het beeld is altijd goed af te lezen. De 120Hz-ververssnelheid zorgt ervoor dat beelden soepel over het beeld flitsen en past zich automatisch aan de inhoud aan. Ben je een serie aan het kijken, dan zal de ververssnelheid hoger moeten dan wanneer je een e-book leest.

Met het regenachtige weer dat we in Nederland regelmatig hebben is de smartphone ook ideaal. Hij herkent spetters of natte vingers op het scherm en compenseert daarvoor. Er zijn dus geen afwijkingen meer op het moment dat het scherm nat wordt.

2. Voor het eerst met periscopische zoomlens

Foto’s zien er dankzij de cameraset van de OnePlus 12 uitstekend uit. De lenzen zijn door camerafabrikant Hasselblad afgesteld en daardoor ogen kleuren erg realistisch. Kiekjes maak je met de 50 megapixel-hoofdcamera, die in samenwerking met Sony is ontwikkeld.

Verder is de 12 het eerste OnePlus-toestel met een periscopische zoomlens. Die levert foto’s met een maximale resolutie van 64 megapixel en haalt objecten tot drie keer optisch dichterbij. Dit betekent dat je inzoomt zonder dat er kwaliteit verloren gaat. Voor de wijde shots is er de 48 megapixel-groothoeklens.

3. Razendsnel opladen

De OnePlus 12 raakt niet snel leeg dankzij de forse 5400 mAh-accu. Je hoeft daarom niet snel naar een stopcontact te zoeken. Is het toch tijd om de telefoon op te laden, dan gaat dat razendsnel. In een half uurtje is het OnePlus-vlaggenschip weer volledig opgeladen.

Daarvoor gebruik je een 100 Watt-oplader, die bovendien wordt meegeleverd. Ook draadloos is mogelijk en dat gaat met 50 Watt.

4. Krachtige processor en nieuw koelsysteem

Dit alles wordt aangestuurd door de Snapdragon 8 Gen 3-processor, wat de snelste chip van dit moment is. Je bent daarmee verzekerd van topprestaties en zware games spelen is geen enkel probleem. Hij is voorzien van een nieuw koelsysteem om oververhitting tegen te gaan.

Koelvloeistof wordt nu op een andere manier verdeeld dan bij andere smartphones het geval is. Ben je aan het gamen onder het opladen, dan zul je normaal gezien merken dat het opladen veel langzamer gaat. Dit nieuwe systeem brengt hier verandering in.

Met de OnePlus 12 zit je voorlopig goed, want de telefoon wordt vijf jaar lang voorzien van beveiligingspatches. Ook worden er nog vier Android-updates naar het toestel uitgerold. Vanuit de doos draait ‘ie op Android 14 met daaroverheen de OxygenOS-schil van OnePlus.

OnePlus 12 haal je nu voordelig in huis

De OnePlus 12 haal je tijdelijk extra voordelig in huis. OnePlus doet je een gratis setje OnePlus Buds Pro 2 cadeau! En, kies je voor de variant met 512GB opslag? Dan profiteer je van 100 euro korting. Wees er snel bij!