5 redenen waarom je de OnePlus 9 als nieuwe smartphone wil hebben (ADV)

De OnePlus 9 heeft onder meer een Hasselblad-camerasysteem, display met hoge ververssnelheid én snelle oplaadtechnologie. We geven je vijf redenen waarom dit vlaggenschip jouw nieuwe smartphone moet worden.

5 redenen om voor de OnePlus 9 te kiezen

Wil jij een smartphone met een prachtig design, de beste specificaties en het geroemde besturingsysteem OxygenOS? Dan doe je met de OnePlus 9 een uitstekende aankoop. Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus is nu verkrijgbaar. Dit zijn vijf belangrijke features van de smartphone die je misschien hebt gemist.

1. High-end camerasysteem

Voor enthousiaste fotografen is de OnePlus 9 een perfecte match. De smartphone gebruikt een grote, op maat gemaakte sensor die uitzonderlijke prestaties levert. Zo schiet je zowel overdag als ‘s avonds de mooiste foto’s met veel detail. Wil je grote groepen mensen of gebouwen vastleggen? Ook achter de ultragroothoekcamera zit een ongewoon grote sensor waardoor de kiekjes die je met deze lens schiet net zo mooi zijn als die van de primaire camera. Met de OnePlus 9 kun je je creativiteit dus gerust de vrije loop laten. Wat wordt jouw volgende meesterwerk?

2. Hasselblad-kleuren

Met goede camerahardware alleen ben je er nog niet. Hoe de beelden verwerkt worden is minstens zo belangrijk als je een mooi eindresultaat wil. Voor de OnePlus 9 is OnePlus daarom een samenwerking aangegaan met de beroemde camerafabrikant Hasselblad. De smartphone gebruikt Natural Color Calibration die voor accurate en natuurlijk ogende kleuren zorgt in elke foto. Dankzij de afstelling door Hasselblad schiet je met de OnePlus 9 professionele kiekjes, die je met geen enkele andere smartphone kunt maken.

3. Vloeiend 120Hz-scherm

De OnePlus 9 zorgt met zijn 120Hz Fluid Display voor een meeslepende kijkervaring. De hoge ververssnelheid staat garant voor vloeiende beelden, of je nu door je sociale media scrollt of je favoriete game speelt. Daarnaast beschikt de smartphone over twee sensoren die de automatische helderheid van het scherm op maar liefst 8192 verschillende niveaus kunnen afstellen. Waar je ook bent, het display is dus altijd precies fel genoeg. Comfort Tone ten slotte zorgt ervoor dat de kleuren van het scherm zich aanpassen aan de omgeving. Zo is de OnePlus 9 in elke situatie comfortabel af te lezen. Wel zo prettig voor je ogen.

4. Supersnel opladen

Niets is vervelender dan halverwege de dag met een lege accu zitten. De OnePlus 9 heeft daarom een grote batterij die je niet snel in de steek laat. Bovendien beschikt de smartphone over Warp Charge 65T, het supersnelle laadsysteem van OnePlus. Je laadt het toestel op met maar liefst 65 Watt. Je hoeft hem daardoor nooit meer ‘s nachts aan het stopcontact te hangen. In slechts 29 minuten pomp je een lege accu weer helemaal vol vers accusap. Als jij je ontbijt achter de kiezen hebt, is ook de OnePlus 9 klaar voor een nieuwe dag.

5. Design geïnspireerd door de natuur

De OnePlus 9 heeft een ontwerp waarmee je gezien mag worden. Het toestel is gemaakt met veel oog voor detail en vanuit een streven naar esthetisch evenwicht. De ingetogen kleuren zijn bewust gekozen om de telefoon een kalme uitstraling te geven. Astra Black doet bijvoorbeeld denken aan een donkerblauwe lucht, terwijl Winter Mist met zijn speciale textuur lijkt op een heiige winterdag. Met Arctic Sky ten slotte waan je je op de Noordpool. Welke variant je ook kiest, ze bevatten allemaal designelementen die zijn ontleend aan de natuur. Zo blijf jij lekker Zen.

Bestel de OnePlus 9

Ben je enthousiast geworden over dit complete vlaggenschip van OnePlus? Haal jouw exemplaar dan snel in huis! De OnePlus 9 is te koop vanaf 690 euro via OnePlus.com, Coolblue, Belsimpel, T-Mobile, Vodafone, Tele2 en Mobiel.nl. Tijdelijk ontvang je via OnePlus €50 korting met de code 600SAVE50.