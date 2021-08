5 redenen om voor de Samsung Fold3 5G of Flip3 5G te kiezen (ADV)

Samsung heeft de Galaxy Z Fold3 5G en Flip3 5G geïntroduceerd! We geven je vijf redenen om voor deze nieuwe generatie vouwbare smartphones te kiezen.

Ga je voor de Samsung Galaxy Fold3 of Flip3?

Wil jij een compacte smartphone met een groot scherm? Goed nieuws: de Samsung Galaxy Z Fold3 5G en Flip3 5G zijn eindelijk gepresenteerd. Beide vouwtelefoons zijn vanaf 11 augustus te pre-orderen en de eerste exemplaren worden op 20 augustus geleverd. Wees er dus snel bij om jouw exemplaar straks als eerste in huis te hebben!

Wil je alles uit de Galaxy Z Fold3 of Flip3 halen? Kies dan voor een Red Unlimited-abonnement van Vodafone. Tot en met 29 augustus profiteer je tijdens Vodafone Runners van scherpe aanbiedingen.

→ Bekijk het Red Unlimited-abonnement bij Vodafone

1. Geniet van een groot scherm

Hoe groter het scherm van je smartphone, hoe leuker natuurlijk. Maar hij moet wel in je broekzak passen. Met de Samsung Galaxy Z Flip3 5G heb je een klein toestel in handen dat je open kunt vouwen tot een enorm amoled-display van 6,7 inch. Zo geniet je onderweg van je persoonlijke bioscoop met diepe kleuren en perfecte zwartwaardes. Door de hoge ververssnelheid van 120Hz zien video’s, games en scrollen door je sociale media er bovendien heel erg soepel uit.

De Galaxy Flip3 heeft daarnaast een vier keer groter Cover Screen. Daarop kun je zelfs als de telefoon is dichtgeklapt de tijd, datum en je laatste berichten lezen. Ook gebruik je dit extra scherm om selfies te schieten of een liedje over te slaan in Spotify.

De Samsung Galaxy Z Fold3 5G doet er nog een schepje bovenop. Aan de buitenkant vind je een groot 6,2 inch-amoled-scherm dat je kunt gebruiken als een normale smartphone. Wil je meer? Dan vouw je het toestel open en heb je plots een 7,6 inch-tablet in handen. Daarop kun je perfect gamen of je favoriete series kijken. Ook dit is een vloeiend 120Hz-display. Uniek is dat de selfiecamera op de Z Fold3 verborgen zit onder het scherm. Je ziet hem dus niet zitten als je de telefoon gebruikt! Daarmee biedt deze telefoon de ultieme entertainment-ervaring.

2. 5G in de hoogste versnelling

Natuurlijk bieden de Samsung Galaxy Z Fold3 en Flip3 ondersteuning voor 5G. En niet zomaar 5G, maar HyperFast 5G. De smartphones hebben namelijk een chip aan boord die mmWave ondersteunt, de allersnelste variant van het mobiele netwerk.

Als je kiest voor een Unlimited-abonnement van Vodafone vlieg je met deze vouwtelefoons straks razendsnel over het internet zonder je zorgen te maken over een datalimiet. Bekijk onderweg video’s in de hoogste kwaliteit en download grote bestanden zonder afhankelijk te zijn van een wifi-netwerk. Zo haal je bijvoorbeeld met gemak 4K-films binnen. Ook het uploaden van je foto’s wordt een fluitje van een cent.

→ Ontdek alles over 5G bij Vodafone

3. Unieke manieren om mooie momenten te vangen

Vouwbare telefoons veranderen de manier waarop je fotografeert en filmt. Als je de Galaxy Z Fold3 openklapt, kun je in de flex modus gebruik maken van Capture View. Op het bovenste deel van het scherm zie je een preview van wat je vast wil leggen en op de onderste helft check je het resultaat. Je kunt jouw foto of video vervolgens direct bewerken en delen. Je hoeft dus niet meer te switchen tussen de camera-app en de galerij-app.

De Samsung Galaxy Z Flip3 5G is ideaal voor vloggers. Zet de telefoon half uitgevouwen voor je op tafel en je hebt een Hands Free Selfie Camera. Omdat je je handen vrij hebt, is de smartphone zeer geschikt om bijvoorbeeld tutorials op te nemen. En met Quick Shot hoef je het toestel niet eens open te vouwen om toch een prachtig zelfportret te schieten.

4. Vouwbaar scherm ideaal voor multitasken

Zo’n groot scherm is natuurlijk ideaal om te gamen of films te bekijken, maar je wordt er ook productiever van. De Samsung Galaxy Fold3 en Flip3 maken multitasking namelijk een stuk eenvoudiger. Je kunt verschillende apps draaien op de twee delen van het scherm, zodat je een perfect overzicht houdt op je werk.

Met de nieuwe navigatiebalk van de Fold3 switch je bovendien eenvoudig tussen alle apps. En met Split View deel je het scherm op in twee delen. Zo scroll je in het linkerveld door een menu en zie je rechts de content die je wil bekijken. Links staat bijvoorbeeld de lijst met al je contacten, terwijl je in het rechterveld gedetailleerde informatie over een bepaald persoon ziet staan.

5. Robuust en waterbestendig design

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Daar hoef je met de Samsung Galaxy Z Fold3 en Flip3 5G geen angst meer voor te hebben. Dit zijn namelijk de eerste vouwbare smartphones met een IPX8-certicaat. Dat betekent dat de telefoons waterbestendig zijn. Een flinke regenbui of geknoei aan de keukentafel is dus geen enkel probleem. Omdat beide smartphones zijn voorzien van het sterke Gorilla Glass Victus overleven ze bovendien moeiteloos een val van wel twee meter. En het scharnier? Dat blijft gewoon werken, zelfs als je je telefoon de komende vijf jaar elke dag honderd keer vouwt.

Profiteer nu van Vodafone Runners

Ben je enthousiast geworden over de Samsung Galaxy Z Fold3 en Galaxy Z Flip3? Als je voor 26 augustus een pre-order plaatst, krijg je extra inruilwaarde op je huidige smartphone en een jaar lang gratis Samsung Care+. Bij de Z Fold3 ontvang je daarnaast een gratis cover met S Pen én een travel adapter.

Momenteel loopt bij Vodafone een van de belangrijkste actieperiodes, namelijk de Vodafone Runners. Tot en met 29 augustus krijg je 2,50 euro per maand korting op je Red-abonnement en betaal je geen aansluitkosten. Heb jij al internet van Ziggo thuis? Dan profiteer je van combinatievoordeel en krijg je tot 5 euro extra korting per maand.