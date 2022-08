5 redenen om voor de Samsung Fold4 5G of Flip4 5G te kiezen (ADV)

Heb je de nieuwe vouwtelefoons van Samsung al gezien? Ze openen een wereld aan nieuwe mogelijkheden. We geven je vijf redenen om te kiezen voor de Samsung Galaxy Z Fold4 of Galaxy Z Flip4.

Profiteer van toffe aanbiedingen

Samsung heeft de Galaxy Z Fold4 en Galaxy Z Flip4 geïntroduceerd! Deze vouwtelefoons bieden veel nieuwe mogelijkheden en een groter scherm dan je in eerste instantie zou denken. Tot en met 4 september profiteer je op Samsung.com bovendien van toffe aanbiedingen:

Galaxy Z Fold4: 200 euro extra inruilwaarde, een jaar lang gratis de Samsung Care+ verzekering én gratis een Wireless Duo Charger.

Galaxy Z Flip4: 150 euro extra inruilwaarde, een jaar lang gratis de Samsung Care+ verzekering én gratis een Wireless Duo Charger.

Waarom je de Samsung Fold4 of Flip4 wil hebben

1. Grote schermen zijn ideaal voor multitasking

De Samsung Galaxy Z Flip4 is een erg compact toestel, maar als je hem openklapt geniet je van een groot 6,7 inch oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Daardoor ziet alles wat je doet er zeer soepel uit. Je hebt bovendien niet alleen een compacte thuisbioscoop in je broekzak, maar kunt ook multitasken op de Galaxy Z Flip4. Zo is het mogelijk om op beide helften van het scherm een aparte app te draaien.

Multitasking werkt nóg beter op de Galaxy Z Fold4. Als je dit toestel openvouwt, heb je een enorm 7,6 inch-oled-scherm onder ogen. Dankzij de nieuwe taskbar geniet je van een lay-out die lijkt op die van een pc. Je hebt snel toegang tot je favoriete apps, die je naast elkaar kunt gebruiken of middels pop-up vensters over elkaar heen legt. Met drag-and-drop kopieer je eenvoudig links of foto’s van de ene naar de andere app. Je werkt dus efficiënter dan ooit.

2. Krachtige hardware ontgrendelt je ambities

De Galaxy Z Fold4 en Z Flip4 draaien allebei op de fonkelnieuwe Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip. Deze processor is razendsnel, waardoor je zonder haperingen kunt multitasken of gamen op de smartphones. Bovendien is de chip ook erg zuinig. Mede dankzij de grotere batterij van de Z Flip4 gaat het toestel zo veel langer mee dan zijn voorganger. Is hij toch leeg? Met Super Fast Charging zit de accu na 30 minuten alweer voor de helft vol.

3. Verbeterde camera’s bieden meer mogelijkheden

Maak je graag foto’s met je smartphone? De Galaxy Z Fold4 heeft een verbeterde 50 megapixel-camera die 23 procent meer licht binnenlaat dan zijn voorganger. Daardoor schiet je nog scherpere kiekjes in het donker. En met de 30x Space Zoom-functie haal je het beeld moeiteloos dichterbij.

De Samsung Galaxy Z Flip4 is de perfecte smartphone voor zelfexpressie. Met FlexCam maak je handsfree video’s of groepselfies uit elke gewenste hoek door het toestel half open te vouwen. Zo zet je hem neer waar je maar wil. De resultaten deel je eenvoudig via Facebook, WhatsApp of Instagram. Ook vanaf het Cover Scherm aan de buitenkant van de Galaxy Z Flip4 kun je haarscherpe selfies of Quick Shot-video’s maken. Het is zelfs mogelijk om een video te starten vanaf het Cover Scherm en naadloos te schakelen naar de camera aan de binnenkant. Dat is natuurlijk ideaal voor vloggers.

4. Sterker gebouwd dan ooit

De Galaxy Z Fold4 en Z Flip4 zijn de sterkste opvouwbare smartphones die Samsung ooit maakte. Dankzij het aluminum frame, de verbeterde scharnieren en een beschermende laag Gorilla Glass Victus op het Cover Scherm en de achterkant zijn de telefoons erg duurzaam. Bovendien heeft Samsung ook de hoofdschermen aan de binnenkant verbeterd. De geoptimaliseerde, gelaagde structuur beperkt schade door externe schokken. Zo kun je er zeker van zijn dat jouw toestel jarenlang in topconditie blijft.

5. Lange software-ondersteuning

Samsung hanteert een uitstekend softwarebeleid voor de Galaxy Z Fold4 en Z Flip4. Je krijgt vier jaar lang de nieuwste versie van Android op je toestel, waardoor je profiteert van extra functies die je smartphone nog beter maken. Daarnaast brengt Samsung vijf jaar regelmatig beveiligingspatches uit die lekken in de software dichten en hackers buiten de deur houden. Je kunt dus met een gerust hart van je toestel genieten.

Geniet van extra voordeel op Samsung.com

Er zijn nóg meer redenen om nu voor de Samsung Galaxy Z Fold4 of Galaxy Z Flip4 te kiezen. Bij aanschaf van één van deze smartphones op Samsung.com ontvang je tot en met 4 september een jaar lang gratis de Samsung Care+ verzekering die ongelukjes met je nieuwe toestel dekt. Ook krijg je een Wireless Duo Charger cadeau, waarmee je je smartphone en smartwatch tegelijk oplaadt. Daarnaast profiteer je van 150 euro extra inruilvoordeel als je de Z Flip4 koopt. Bij de Z Fold4 is dat zelfs 200 euro!