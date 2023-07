5 redenen waarom je de nieuwe Samsung Galaxy Watch6 (Classic) nu in huis wil halen (ADV)

Op zoek naar dé smartwatch van dit moment? Dan kun je niet om de net gepresenteerde Samsung Galaxy Watch6 en Watch6 Classic heen. Die slimme horloges zijn nu bij KPN te koop en tijdelijk in combinatie met een wel heel interessante deal!

Samsung Galaxy Watch6 officieel: dit moet je weten

De Galaxy Watch6-serie van Samsung is gepresenteerd en bestaat uit twee modellen. De gloednieuwe horloges zijn nu al te koop via KPN en daar geldt tijdelijk ook een interessante actie. Schaf je zo’n Samsung Galaxy Watch6 aan tussen 26 juli en 3 september dan ontvang je een Fabric Band en tot wel 70 euro cashback.

Daarom is het goed moment om nu over te gaan tot aanschaf, maar de Watch6 heeft natuurlijk nog veel meer te bieden. Weten wat precies? Lees dan snel verder.

#1 Verkrijgbaar in meerdere kleuren en robuustheid

De Samsung Galaxy Watch6 is te koop in verschillende kleuren, zodat er altijd eentje bij jou past. Daarbij heb je ook nog eens keuze uit twee groottes qua horlogekast. KPN heeft ze allemaal in het assortiment, waardoor je altijd de perfecte keuze maakt. Dan is er ook nog de Watch6 Classic met een roteerbare rand voor nog handigere bediening. Dat horloge is verkrijgbaar in twee formaten en keuze heb je uit twee kleuren.

Daarbij hoef je je ook geen zorgen te maken over de robuustheid van zo’n horloge. Zo is ‘ie deels stof- en waterdicht, waardoor even afspoelen na een sportsessie of wat zweet geen problemen oplevert. Ook is er een laagje saffierglas aanwezig op het display. Dat is zo krasvast dat beschadigingen nagenoeg niet ontstaan.

Door de keuze voor specifieke materialen zijn de horloges niet alleen stevig, maar ook nog eens een stuk lichter dan de voorgangers. Zo heb je helemaal niet meer door dat je zo’n handige smartwatch draagt.

#2 Voorzien van slimme software

De Watch6 (Classic) draait op Wear OS van Google en dat betekent dat je apps, games en andere content direct uit de Play Store downloadt. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is een app voor te downloaden op het slimme horloge. Zo kun je gewoon WhatsAppen, navigeren met Google Maps of muziek luisteren met Spotify.

Standaard heb je keuze uit al heel wat digitale wijzerplaten, maar je downloadt er nog meer uit de appwinkel van Google. Kies voor een bijpassende wijzerplaat bij je outfit, ga voor digitaal of kies juist voor een klassieke look.

Samsung heeft nog een extra softwarelaagje toegevoegd die je vast en zeker kent van hun smartphones. Daarbij zijn er wat eigen apps voorgeïnstalleerd zoals een weer-app, stopwatch, een galerij-app en natuurlijk Samsung Health om alles over je gezondheid bij te houden. Ook is er wat gesleuteld aan het uiterlijk van de software, zodat ‘t nog handiger is om te gebruiken.

Bediening van het kleurrijke ronde amoled-scherm gaat door middel van aanrakingen van het scherm en veegbewegingen. Ook kun je een digitale assistent oproepen en dankzij een stemcommando muziek starten, de lampen dimmen of bijvoorbeeld wat opzoeken op het internet.

#3 Gezondheid meten voor iedereen

Ben je een fanatieke sporter of heb je daar niet zoveel mee, maar wil je wel weten hoeveel stappen je per dag zet? De Galaxy Watch6 en Watch6 Classic kunnen het allemaal, want de mogelijkheden zijn eindeloos. Zo is ‘ie voorzien van verschillende handige sensoren. Zo kun je onder andere je hartslag meten in elke afzonderlijke situatie, maar ook continue.

Daarbij kun je ook het zuurstofniveau meten van het bloed, dankzij een geavanceerde sensor. Andere zaken zoals slaap meet je ook makkelijk met de Watch6 om je pols. Je kunt de inzichten direct bekijken op de smartwatch zelf, maar ook via de handige Android-app. Je kunt meten hoeveel calorieën een work-out of wandeling heeft gekost, maar ook je stressniveau meten.

Wil je nog meer inzichten verschaffen? Dan kun je de Body Composition-tool gebruiken. Zo weet je direct van alles over je lichaam, bijvoorbeeld uit hoeveel water, vet en spiermassa je bestaat.

#4 Nog langer om de pols dankzij grotere accu

Ten opzichte van de vorige generatie smartwatches is de accucapaciteit weer iets gegroeid. Daarbij speelt ook de software een grote rol, want die is ook geoptimaliseerd én er is een nieuwe processor aan boord. Die combinatie zorgt ervoor dat je makkelijk een dag kunt doen op een enkele acculading. Uiteraard ligt dat wel aan het specifieke gebruik.

Maak je bijvoorbeeld gebruik van de gps-sensor, dan loopt de accu een stukje sneller leeg. Gebruik je ‘m alleen om de tijd te laten zien en wat binnenkomende notificaties, dan kun je er langer mee doen. Opladen gaat makkelijk en snel dankzij de meegeleverde kabel die magnetisch is. Ook draadloos opladen is van de partij, waardoor je nooit om stroom verlegen zit.

#5 Samsung Galaxy Watch6 nu extra aantrekkelijk geprijsd bij KPN

We sluiten af met de speciale actie die tijdelijk geldt bij KPN. Schaf je daar namelijk een Samsung Galaxy Watch6 aan tussen 26 juli en 3 september dan scoor je heel veel voordeel. Zo ontvang je een gratis extra bandje. Met die speciale Fabric Band (ter waarde van 49,99 euro) wordt de Watch6 nog unieker en past die helemaal bij jou.

Tijdelijk scoor je ook nog eens tot 70 euro cashback op het slimme horloge, waardoor ‘ie een stuk voordeliger te verkrijgen is. Die zeven tientjes voordeel scoor je bij de Watch6 Classic. Kies je voor het normale model dan ontvang je 50 euro terug op je rekening.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.