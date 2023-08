5 redenen om te kiezen voor de Samsung Galaxy Z Flip5 (ADV)

Heb je de nieuwste devices van Samsung al gezien? Onder andere de vouwtelefoons hebben een opvolger gekregen. Wij geven je vijf redenen waarom je de Samsung Galaxy Z Flip5 wil hebben.

Profiteer van een toffe aanbieding

De Samsung Galaxy Z Flip5 biedt veel mogelijkheden, zoals een groot scherm in een compact jasje. Je haalt hem in huis via KPN en daar profiteer je tijdelijk van tot wel 489 euro voordeel. Zo ontvang je een gratis geheugenupgrade van het toestel ter waarde van 120 euro én een gloednieuwe Galaxy Watch6 LTE (ter waarde van 369 euro). Dit zijn vijf redenen waarom je de Samsung Galaxy Z Flip5 wil hebben.

1. Compact en ideaal voor multitasken

De Samsung Galaxy Z Flip5 is een compact toestel, waardoor hij in elke tas of broekzak past. Je checkt je binnengekomen meldingen op het Flex Window van 3,4 inch en je beantwoordt direct berichten. Klap je het toestel open, dan maak je gebruik van het 6,7 inch-amoled-scherm.

Het grote display is ideaal voor al je dagelijkse handelingen of om te multitasken. Zo gebruik je het ene gedeelte van het scherm voor Netflix, terwijl je op het andere deel een chat-app opent of bijvoorbeeld het nieuws checkt.

2. Camera’s voor de selfiemaker

Dankzij de FlexCam is de Samsung Galaxy Z Flip5 de perfecte smartphone voor (groeps)selfies. Door de smartphone half open te vouwen, zet je ‘m waar je maar wil neer en in de gewenste hoek. Op het scherm zie je direct of jij (of jullie) er goed op staat.

Ook vanaf het Flex Window aan de buitenkant van het toestel kun je de camera gebruiken voor haarscherpe foto’s, of video’s met de hoofdcamera. Het is zelfs mogelijk om een video te starten vanaf het Flex Window en naadloos te schakelen naar de camera aan de binnenkant. Dat is natuurlijk ideaal voor vloggers.

3. Krachtige hardware

Speciaal voor de Samsung Galaxy-telefoons ontwikkelde fabrikant Qualcomm een versie van de Snapdragon 8 Gen 2-chip. Die is nóg krachtiger dan de gewone en daarmee is het de snelste processor van dit moment.

Die heeft Samsung ook in de Galaxy Z Flip5 gestopt, waardoor hij elke taak met gemak uitvoert. Samsung stopt daar verder 8GB werkgeheugen bij. Dat multitasken kost hem dus geen enkele moeite. Tevens hoef je je over opslag geen zorgen te maken, want standaard is er maar liefst 256GB opslagruimte aanwezig.

4. Toekomstbestendig

Met de Galaxy Z Flip5 zit je voorlopig goed, want je profiteert van het uitstekende updatebeleid van Samsung. Je krijgt de komende vier jaar Android-updates. Vanuit de doos draait de smartphone op Android 13 met daaroverheen Samsungs eigen OneUI-schil.

Daarnaast brengt Samsung vijf jaar regelmatig beveiligingspatches uit, die lekken in de software dichten en hackers buiten de deur houden. Je kunt dus met een gerust hart van je smartphone genieten.

5. Profiteer van de KPN-actie

Tijdelijk haal je de Samsung Galaxy Z Flip5 heel voordelig in huis via KPN. De provider heeft een fijne actie lopen. Zo krijg je tot en met 13 augustus een geheugenupgrade bij je aankoop. Je ontvangt dan het toestel met 512GB voor de prijs van die met 256GB aan opslag. Het verschil van 120 euro ontvang je na aankoop terug.

Maar KPN heeft nog een cadeau voor je. Tot en met 1 oktober ontvang je de gloednieuwe Samsung Galaxy Watch6 met lte-ondersteuning (t.w.v. 369 euro) bij je Galaxy Z Flip5.

Veel voordeel met KPN

Als klant van KPN weet je dat altijd een stabiele verbinding hebt. Standaard verbind je met het 5G-netwerk, waardoor je razendsnel internet op je Samsung Galaxy Z Flip5. En heb je al een internet-abonnement van KPN Thuis? Dan profiteer je van KPN Combivoordeel en ontvang je leuke kortingen.

Denk hierbij aan tot 7,50 euro korting per maand op je mobiele abonnement, gratis bellen met je gezinsleden en MB’s delen met de andere KPN-abonnementen op je adres.

Bovendien krijg je 5 euro entertainmentkorting per maand, waarmee je een betaalbaarder Spotify- of Videoland-abonnement afsluit. Verder ontvang je meer zenders op je tv met een gratis pluspakket.

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.