5 redenen waarom de Samsung Galaxy Z Fold 7 dé ultieme telefoon is in 2025 (ADV)

Onlangs kondigde Samsung de gloednieuwe Galaxy Z Fold 7 aan. De foldable is de ultieme telefoon voor jou. We geven je vijf redenen waarom.

5 redenen waarom je voor de Samsung Galaxy Z Fold 7 gaat

Een foldable is de ideale smartphone voor jongeren. Hiermee is multitasken een fluitje van een cent, maak je snel en eenvoudig content voor TikTok en speel je een game op groot scherm.

Kies bijvoorbeeld voor de Galaxy Z Fold 7 van Samsung. Deze is gloednieuw, enorm krachtig en de camera’s hebben een flinke upgrade gehad. Wij geven je vijf redenen waarom je voor dit toestel gaat.

1. Handsfree filmen voor TikTok

Ben je veel op TikTok te vinden, dan maak je vast ook veel video’s. Heb je eindelijk de perfecte belichting gevonden, kan je jouw telefoon niet makkelijk neerzetten. Met een foldable heb je dit probleem niet. Je zet hem namelijk eenvoudig rechtop op een oppervlak. Daardoor is het niet meer nodig om een steun te vinden.

Handig is ook dat je gewoon de beste camera’s op de achterkant van het toestel gebruikt en op het coverscherm direct ziet hoe je in het frame staat. Die camera’s hebben overigens een flinke upgrade gehad ten opzichte van de Galaxyy Z Fold 6, waardoor je beschikt over een hoofdcamera van 200 megapixel. Bovendien zijn er nog een 12 megapixel-groothoekcamera en een telelens.

2. Groot scherm ideaal voor gaming of series kijken

Dichtgeklapt heeft de Samsung Galaxy Z Fold 7 dezelfde afmetingen als een normale smartphone: hij is dunner dan ooit. Moet je even snel een berichtje antwoorden, dan doe je dat gewoon op het coverscherm van 6,5 inch. Uitgeklapt heb je dubbel zoveel ruimte en meet het scherm zelfs 8 inch.

Dit is ideaal voor het gamen of een serie kijken. Je wordt volledig in het verhaal gezogen en geniet van hoge kwaliteit. Samsung zorgt altijd voor prachtige en heldere displays met een hoog contrast. Zwart is ook écht zwart.

3. Multitasken als de beste

Zo’n groot scherm heeft ook als voordeel dat je op drukke dagen twee dingen tegelijk kan doen. Op de ene kant van het scherm zet je een artikel open dat je moet lezen voor school en aan de andere kant scroll je over sociale media.

Of kijk een college op de ene kant van het scherm en maak aan de andere kant je notities. Het combineren van taken is kinderspel dankzij de Galaxy Z Fold 7. Om al dat multitasking en die goede prestaties mogelijk te maken, heeft Samsung gekozen voor de Snapdragon 8 Gen 4-chip. Dat is de krachtigste van dit moment en gaat goed met je accu om. Daardoor gaat ‘ie ook nog eens met gemak de hele dag mee.

4. Galaxy AI: je slimme sidekick op school, werken en sociale media

Op de Samsung Galaxy Z Fold 7 is kunstmatige intelligentie alom vertegenwoordigd. Met Galaxy AI krijg jij iedere ochtend een samenvatting van wat die dag komen gaat via Now Brief. Je krijgt te zien welke afspraken je hebt staan, wat het weer wordt en welke podcast-aflevering nieuw is.

Maar het maakt je leven op school of je werk ook eenvoudiger. Je notities die je hebt gemaakt tijdens het kijken van dat ene college laat je overzichtelijk ordenen. Hij zet in realtime spraak om in tekst, waardoor het vervolgens zelfs mogelijk wordt om direct na college een samenvatting te hebben. Daarnaast genereer je afbeeldingen op basis van een stukje tekst met Generative Edit of maak je de perfecte Instagram-post zónder photobombers.

5. Tijdelijk tot 551 euro upgrade voordeel

En de laatste reden is dat je momenteel tot wel 551 euro voordeel krijgt als je de Samsung Galaxy Z Fold 7 bij Vodafone bestelt. Tot en met 27 juli ontvang je een gratis upgrade naar meer geheugen. Dit betekent dat je 512GB krijgt voor dezelfde prijs als 256GB.

Daarnaast ontvang je bij Vodafone een korting op het toestel van maar liefst 371 euro. Kies je voor je abonnement voor Unlimited? Dan krijg je nog eens 2,50 euro extra korting per maand.

Speciaal voor jongeren onder 28 jaar: Vodafone Young

Voor jongeren onder 28 jaar heeft Vodafone iets speciaals: Vodafone Young. Het leven is al duur genoeg, maar jij krijgt korting op je mobiele abonnement. Dit loopt op tot 7,50 euro per maand. Voor een Unlimited-abonnement betaal je hierdoor slechts 22,50 euro per maand.

Heb je thuis internet van Ziggo op je adres, dan krijg je ook tot 7,50 euro korting per maand. Daarnaast krijg je een extra tv-pakket en nog veel meer.

Samsung Galaxy Z Flip 7 (FE): nostalgie met 539 euro voordeel

Naast de Galaxy Z Fold 7 bracht Samsung ook de Galaxy Z Flip 7 en Z Flip 7 FE uit. Deze foldables vouw je open zoals een klaptelefoon uit de jaren 2000 en brengen nostalgie in een modern jasje. Ook deze haal je extra voordelig in huis bij Vodafone met een gratis opslag upgrade.

Voor de Galaxy Z Flip 7 512GB geen 1319 euro, maar 840 euro. Liever de Galaxy Z Flip 7 FE? Daarvoor betaal je in plaats van 1059 euro slechts 720 euro.