Het einde van 2020 komt in zicht en dat betekent dat we massaal de Top 2000 aanzetten. Wij lichten vijf speakers en koptelefoons uit om optimaal van je favoriete nummers van de afgelopen decennia te genieten.

5 beste speakers en koptelefoons op een rij

De gekozen producten zijn ideaal om de Top 2000 mee te luisteren. Van Bose tot JBL, ze hebben allemaal unieke features. Denk aan actieve ruisonderdrukking, snellaadfunctie, waterdichtheid, loepzuivere geluidskwaliteit of een combinatie daarvan. Check snel onze top vijf van audioproducten in willekeurige volgorde.

1. Bose QuietComfort 35 II

Met de Bose QuietComfort 35 II geniet je optimaal van de Top 2000. Deze volledig draadloze koptelefoon verbind je via bluetooth en nfc. Daarbij bestuur je ‘m eenvoudig handsfree met je stem.

Dankzij de noise cancelling-techniek wordt omgevingsgeluid onderdrukt zodat je niets anders hoort dan de muziek. Via de Bose Connect-app stel je het gewenste niveau daarvan ook nog eens in. Verder beschikt deze hoofdtelefoon over een ruisverminderingssysteem met dubbele microfoon waardoor je altijd zuivere gesprekken voert.

2. JBL Flip Essential

De JBL Flip is dankzij zijn ultracompacte design de perfecte speaker om altijd bij je te hebben. De behuizing is waterbestendig en gemaakt van duurzaam materiaal. Geen paniek als je onverwachts in een regenbui terechtkomt dus.

Met deze speaker luister je tot wel tien uur muziek op een acculading en stream je deze eenvoudig vanaf je smartphone of tablet. Naast al deze handige features is de muziekkwaliteit natuurlijk ook niet onbelangrijk. Met deze JBL-speaker kun je rekenen op een krachtige bas en een zuiver geluid van hoge kwaliteit.

3. Sonos One SL

De compacte Sonos One SL produceert een krachtig en zuiver geluid. De behuizing van de speaker is vochtbestendig waardoor je hem zelfs in de badkamer kunt gebruiken. Deze wifi-speaker is bovendien zeer geschikt voor het creëren van je eigen thuisbioscoop.

Koppel hem bijvoorbeeld aan een andere One SL of een Sonos One om je ideale set-up te creëren. Daarbij navigeer je eenvoudig door je muziekcollectie met aanraakbediening. Als je geen spraakbesturing nodig hebt is dit de ideale betaalbare speaker.

4. Sony WH-1000XM3

De Sony WH-1000XM3 is een hoofdtelefoon van hoge kwaliteit. Met zijn stijlvolle design, snellaadfunctie, noise cancelling en luxe afwerking is dit een koptelefoon waar jij zeker de show mee steelt. Daarbij geniet je ook van hoogwaardige audio-ondersteuning en de slimme luisterfunctie. Hiermee wordt het geluid afgestemd op jouw situatie. Daarbij herkent de eigen Sony-app of je bijvoorbeeld buiten of juist op kantoor zit en bepaalt ‘ie welke geluiden worden doorgelaten en welke niet.

Met deze luxe hoofdtelefoon voer je gemakkelijk handsfree gesprekken en bedienen gaat via spraakbesturing, of via de aanraakgevoelige zijkant van de oorschelp. Je verbindt de WH-1000XM3 eenvoudig draadloos met je apparaten via bluetooth of nfc. Is je batterij leeg? Dan kun je hem ook via kabel verbinden, al zal dit niet snel gebeuren. Je geniet namelijk van wel 30 uur afspeeltijd met een volle accu. Mocht het wel voorkomen dat je accu leeg is, laad deze dan snel weer op via de snellaadfunctie. Na tien minuten opladen kun je alweer vijf uur luisteren!

5. JBL Live 500BT

De JBL Live 500BT beschikt over een breed, diep en vol geluid waar je 30 uur lang van kan genieten. Heb je weinig tijd om je koptelefoon op te laden? Dat is geen probleem. Dankzij de snellaadfunctie is je accu weer helemaal vol na slechts twee uur. Heb je echt haast? Dan heb je na 15 minuten laden weer twee uur luistertijd.

Naast een goede geluidskwaliteit heeft deze hoofdtelefoon nog veel meer te bieden. Zo beschikt hij bijvoorbeeld over Ambient Mode waardoor je de omgeving goed kan horen wanneer dit nodig is. Hiernaast heb je ook een speciale modus die je muziek een stuk zachter zet zodat je gewoon met iedereen kunt praten zonder je koptelefoon af te doen. Verder biedt deze headphone ook ondersteuning voor Google Assistant, zodat je handsfree muziek kunt opzetten.

Bonus: Google Nest Audio en Google Nest Mini

Ben jij juist helemaal fan van de smart home-producten van Google? Misschien is de Google Nest Mini of Nest Audio dan iets voor jou. De Google Nest Mini is een kleine, maar krachtige stemgestuurde speaker. Dankzij de ingebouwde Google Assistent kun je liedjes opzetten, vragen wat voor weer het vanavond wordt en afspraken toevoegen aan je agenda: een mooie en betaalbare aanvulling op jouw smart home dus. Check onze Google Nest Mini-prijsvergelijker voor de meest actuele prijzen.

Heb je iets meer budget en ben je op zoek naar een betaalbare speaker met nog beter geluid? Dan kun je kijken naar de Google Nest Audio. De Nest Audio biedt een vol en rijk geluid waarmee je optimaal van je muziek, serie of film geniet. De slimme speaker kan ook overweg met het slimme hulpje van Google en werkt bovendien samen met andere slimme speakers van de zoekgigant. Gebruik onze Google Nest Audio prijsvergelijker om de beste deal te scoren.