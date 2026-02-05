Hier scoor je tijdelijk een sim only met 70GB voor 1 euro

Belsimpel heeft nu wel een heel goede aanbieding ter ere van de Bizarre Belsimpel Dagen. Haal er nu een sim only van 50+ Mobiel en betaal het eerste jaar slechts 1 euro per maand.
Sim only met tot 70GB data voor 1 euro
Zocht je nog naar een nieuw sim only-abonnement, dan is nu het moment om toe te slaan. Tijdelijk zijn de bundels van 50+ Mobiel heel erg voordelig. Het eerste jaar betaal je maar 1 euro per maand. Dit geldt voor alle bundels, van heel klein tot extreem groot. Het tweede jaar betaal je wel de normale prijs.
Dit betaal je maandelijks
Laten we eens berekenen wat dit kost voor een abonnement met een bundel van 18GB. De eerste 12 maanden is dit 1 x 12 = 12 euro en het tweede jaar is dit 9 x 12 = 108 euro. Je komt dus uit op 120 euro totaal, of 5 euro per maand voor twee jaar lang. Dit is wel heel voordelig.
Ook de grotere bundels zijn lekker voordelig. Voor 40GB kom je gemiddeld uit op 5,50 euro per maand en voor 70GB is dat slechts 7,50 euro. Hieronder zetten we alle prijzen voor je op een rijtje.
|Bundel
|Gemiddelde actieprijs per maand
|Normale prijs per maand
|4 GB
|3,50 euro
|6 euro
|10 GB
|4,25 euro
|7,50 euro
|18 GB
|5 euro
|9 euro
|40 GB
|5,50 euro
|10 euro
|50 GB
|6 euro
|11 euro
|70 GB
|7,50 euro
|14 euro
Nog meer Bizarre Belsimpel Dagen-aanbiedingen
De sim only-deal hierboven is slechts een enkel voorbeeld van alle fantastische deals bij Belsimpel. Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen scoor je een hoop producten met een hoge korting.
Denk aan een sim only, een smartphone met abonnement, accessoires en meer. Neem dus zeker eens een kijkje bij Belsimpel om alle aanbiedingen te ontdekken.
