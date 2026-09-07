Sim only met véél data alleen vandaag tot 93 procent korting (én gratis onbeperkt bellen)

Loopt jouw abonnement binnenkort af, dan wordt het tijd om eens rond te kijken naar een nieuwe provider. Vrijwel altijd is het slim om over te stappen, want dan krijg je de hoogste kortingen. Zoals deze: alleen vandaag scoor je jouw nieuwe sim only en betaal je het eerste jaar slechts 1 euro per maand.

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Alle 50+ Mobiel-bundels voor 1 euro

Als jouw abonnement binnen nu en (meestal) vier maanden afloopt, kan je al rondkijken voor een nieuwe provider. Je nieuwe sim only gaat dan ook in vanaf het moment dat je contract afloopt, waardoor je niet dubbel betaalt.

Regelmatig zijn er goede acties. Elke maandag is het bijvoorbeeld Magic Monday bij Belsimpel en die staat meestal in het teken van sim only. Vandaag betaal je bijvoorbeeld maar 1 euro per maand gedurende het eerste jaar als je voor 50+ Mobiel kiest, ongeacht de grootte van je databundel.

Let op: deze aanbieding is er echt alleen vandaag, op maandag 7 september 2026. Wees er dus snel bij.

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Dit zijn de prijzen van de 50+ Mobiel-bundels

Maar wat ga je dan precies betalen? Dat zetten we hier overzichtelijk voor je op een rijtje. Daarbij berekenen we de gemiddelde prijs per maand voor twee jaar zodat je eenvoudig kan vergelijken. Dit doen we als volgt:

Stel, je kiest voor 25GB:

12 maanden x 1 euro = 12 euro

12 maanden x 9 euro = 108 euro

12 euro + 108 euro = 120 euro in totaal voor twee jaar

120 euro / 24 maanden = 5 euro per maand

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Altijd gratis onbeperkt bellen bij 50+ Mobiel

Kies je voor 50+ Mobiel, dan hoef je niet de leeftijd van 50 bereikt te hebben; iedereen kan hier een sim only afsluiten. Je kiest dan voor een voordelig abonnement, waarbij je altijd standaard gratis onbeperkt belt.

Verder goed om te weten is dat 50+ Mobiel gebruik maakt van het 5G-netwerk van Vodafone. Daardoor weet je zeker dat je razendsnel internet hebt, met snelheden tot 350 Mbit/s. In de Voordeelwinkel spaar je daarnaast ook nog eens voor leuke uitjes of kortingen.