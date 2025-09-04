2,50 euro voor sim only: van 4GB tot 60GB data

Momenteel is bij Mobiel.nl een goede sim only-actie te vinden. Kies voor 50+ Mobiel en je betaalt het eerste jaar slechts 2,50 euro per maand op alle bundels tot maar liefst 60GB aan data.
Lees verder na de advertentie.
Sim only voor 2,50 euro per maand
Komt het einde van je abonnement eraan, maar is jouw telefoon nog prima in orde? Dan is het voordeliger om voor een sim only te kiezen. Daar zijn regelmatig goede aanbiedingen voor te vinden, zoals deze.
Bij Mobiel.nl scoor je nu een abonnement van 50+ Mobiel en betaal je het eerste jaar slechts 2,50 euro per maand. Dit is geldig op alle tweejarige bundels: van 4GB tot maar liefst 60GB. Zou je voor dit grootste abonnement kiezen, dan profiteer je van het meeste voordeel en betaal je gemiddeld 8,25 euro per maand in plaats van 14 euro.
De meest gekozen bundel is echter 10GB en daarvoor betaal je dankzij deze actie gemiddeld genomen 5 euro per maand in plaats van 7,50 euro. Bellen doe je overigens altijd onbeperkt bij 50+ Mobiel.
Dit zijn de prijzen
Dankzij deze aanbieding scoor je dus heel voordelig een sim only-abonnement. Hieronder zie je de prijzen die je uiteindelijk betaalt.
|Bundel
|Gemiddelde maandprijs
|Normale maandprijs
|4GB
|€4,25 p/m
|€6,- p/m
|10GB
|€5,- p/m
|€7,50 p/m
|18GB
|€5,75 p/m
|€9,- p/m
|30GB
|€6,25 p/m
|€10,- p/m
|40GB
|€6,75 p/m
|€11,- p/m
|60GB
|€8,25 p/m
|€14,- p/m
50+ Mobiel: niet alleen voor 50-plussers
Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de provider 50+ Mobiel niet alleen voor mensen die 50 jaar of ouder zijn. Iedereen kan er een abonnement afsluiten en dat wil je, want de provider is erg voordelig.
Standaard krijg je onbeperkt belminuten bij je bundel en je spaart voor leuke extra’s in de Voordeelshop. Dit kan extra data zijn, maar ook korting op uitjes. Daarnaast zijn er handige hulpvideo’s te vinden voor de momenten dat je even niks meer snapt van je telefoon of pc. Heb je nog iemand op je adres die een abonnement van 50+ Mobiel heeft, dan ontvang je 2GB extra data. De provider maakt gebruik van het betrouwbare netwerk van Vodafone.
Vergelijk zelf de beste prijzen
Wil je zeker weten dat deze aanbieding de beste keuze voor jou is? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker! Hierin geef je jouw wensen aan met behulp van de filters. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.
Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.