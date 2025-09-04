2,50 euro voor sim only: van 4GB tot 60GB data

Sanne Rosendaal
4 september 2025, 13:03
2 min leestijd
Momenteel is bij Mobiel.nl een goede sim only-actie te vinden. Kies voor 50+ Mobiel en je betaalt het eerste jaar slechts 2,50 euro per maand op alle bundels tot maar liefst 60GB aan data.

Sim only voor 2,50 euro per maand

Komt het einde van je abonnement eraan, maar is jouw telefoon nog prima in orde? Dan is het voordeliger om voor een sim only te kiezen. Daar zijn regelmatig goede aanbiedingen voor te vinden, zoals deze.

Bij Mobiel.nl scoor je nu een abonnement van 50+ Mobiel en betaal je het eerste jaar slechts 2,50 euro per maand. Dit is geldig op alle tweejarige bundels: van 4GB tot maar liefst 60GB. Zou je voor dit grootste abonnement kiezen, dan profiteer je van het meeste voordeel en betaal je gemiddeld 8,25 euro per maand in plaats van 14 euro.

De meest gekozen bundel is echter 10GB en daarvoor betaal je dankzij deze actie gemiddeld genomen 5 euro per maand in plaats van 7,50 euro. Bellen doe je overigens altijd onbeperkt bij 50+ Mobiel.

Scoor sim only voor 2,50 euro

Dit zijn de prijzen

Dankzij deze aanbieding scoor je dus heel voordelig een sim only-abonnement. Hieronder zie je de prijzen die je uiteindelijk betaalt.

BundelGemiddelde maandprijsNormale maandprijs
4GB€4,25 p/m€6,- p/m
10GB€5,- p/m€7,50 p/m
18GB€5,75 p/m€9,- p/m
30GB€6,25 p/m€10,- p/m
40GB€6,75 p/m€11,- p/m
60GB€8,25 p/m€14,- p/m
Bekijk de actie

50+ Mobiel: niet alleen voor 50-plussers

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de provider 50+ Mobiel niet alleen voor mensen die 50 jaar of ouder zijn. Iedereen kan er een abonnement afsluiten en dat wil je, want de provider is erg voordelig.

Standaard krijg je onbeperkt belminuten bij je bundel en je spaart voor leuke extra’s in de Voordeelshop. Dit kan extra data zijn, maar ook korting op uitjes. Daarnaast zijn er handige hulpvideo’s te vinden voor de momenten dat je even niks meer snapt van je telefoon of pc. Heb je nog iemand op je adres die een abonnement van 50+ Mobiel heeft, dan ontvang je 2GB extra data. De provider maakt gebruik van het betrouwbare netwerk van Vodafone.

Ontdek de aanbieding

Vergelijk zelf de beste prijzen

Wil je zeker weten dat deze aanbieding de beste keuze voor jou is? Gebruik dan onze sim only-prijsvergelijker! Hierin geef je jouw wensen aan met behulp van de filters. Vervolgens staat de laagste prijs direct bovenaan.

Ga naar de sim only-vergelijker

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Sim Only

