6 redenen waarom je de OnePlus 10 Pro als nieuwe smartphone wil hebben (ADV)

De OnePlus 10 Pro is vanaf nu in Nederland verkrijgbaar! We geven je zes redenen waarom je dit high-end toestel als jouw nieuwe smartphone wil hebben.

Waarom je voor de OnePlus 10 Pro moet kiezen

Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus is eindelijk te koop. De OnePlus 10 Pro is de langverwachte opvolger van de OnePlus 9 Pro. Dit stijlvolle toestel beschikt over de beste specificaties van het moment en is toch voordeliger dan concurrerende smartphones. Benieuwd wat er zo bijzonder is aan deze telefoon? We geven je zes redenen om voor de OnePlus 10 Pro te kiezen.

1. Hasselblad-camera

Sinds vorig jaar werkt OnePlus samen met het gerenommeerde cameramerk Hasselblad. Dat zorgt voor nóg mooiere foto’s. De OnePlus 10 Pro beschikt over de tweede-generatie Hasselblad Camera for Mobile. Dankzij ingenieuze kleurenwetenschap hebben je kiekjes altijd een aantrekkelijke en realistische tint. Ook het contrast en de belichting zijn levensecht.

De OnePlus 10 Pro heeft drie camera’s op de achterkant waarmee je elke situatie kunt fotograferen. Naast de 48 megapixel-hoofdcamera tref je een telecamera aan waarmee je het beeld 3,3 keer dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies. De 50 megapixel-ultragroothoeklens is helemaal vernieuwd. Je maakt nu foto’s in een hoek van 110 óf 150 graden. Dankzij deze fisheyemodus past er meer op je foto dan ooit.

2. Een dag stroom in slechts 15 minuten

Vergeet jij je telefoon weleens op te laden? Met de OnePlus 10 Pro is dat geen enkel probleem meer. Dankzij de 80 Watt SUPERVOOC-technologie zit je smartphone binnen een halfuur weer helemaal vol!

Al na een kwartier heb je voldoende stroom om de rest van de dag gemakkelijk door te komen. De OnePlus 10 Pro heeft met 5000 mAh namelijk de grootste batterij die OnePlus ooit in een smartphone heeft gestopt. Laad jij je toestel liever draadloos op? Geen punt. Met de 50 Watt AIRVOOC-technologie gaat ook dat heel rap.

3. Zeer snel en nauwkeurig

Van een toptoestel als de OnePlus 10 Pro mag je uitstekende prestaties verwachten. Daarom draait de smartphone op de razendsnelle Snapdragon 8 Gen 1-chip in combinatie met een ruime hoeveelheid werkgeheugen. Of je nou talloze apps naast elkaar gebruikt of de nieuwste games speelt: het toestel kan elke taak met gemak aan. Nu én in de toekomst.

Daarnaast heeft OnePlus de 10 Pro nauwkeurig afgewerkt. Zo is het scherm niet één, maar twee keer gekalibreerd. Dat zorgt voor een perfecte kleurweergave. Aan de zijkant vind je bovendien een alert slider, waarmee je je geluidsprofiel gemakkelijk en secuur aanpast.

4. Slim scherm

Het fraaie oled-scherm van de OnePlus 10 Pro toont niet alleen zeer realistische kleuren, maar is ook erg slim. Het betreft namelijk een LTPO 2.0-paneel, dat de verversingssnelheid aanpast aan wat je doet. Als je een mail tikt, worden de pixels slechts een paar keer per seconde vernieuwd. Daarmee bespaar je batterijsap.

Scroll je door sociale media of speel je een geoptimaliseerde game? Dan gaat de snelheid omhoog tot maar liefst 120 beeldjes per seconde. Daardoor ziet het beeld er altijd optimaal uit zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Is dat slim of niet?

5. Klaar voor 5G

De OnePlus 10 Pro heeft 5G aan boord, zodat je helemaal klaar bent voor de toekomst. Nu al profiteer je van een veel stabielere verbinding en binnenkort wordt surfen en het downloaden van grote bestanden ook nog eens een stuk sneller. Met deze OnePlus zit je dus altijd op de eerste rij.

6. Ideale smartphone voor gamers

Voor fervente gamers is de OnePlus 10 Pro het ideale toestel. Dankzij de razendsnelle hardware speel je elk spel zonder haperingen. Op het grote en heldere scherm zie je bovendien ieder detail. Ook heeft OnePlus verschillende laagjes grafeen ingebouwd. Die zorgen voor een optimale afvoer van warmte, zodat het toestel lange tijd op volle toeren kan blijven draaien.

Daarnaast biedt OnePlus een speciale game-modus aan, die je notificaties tijdelijk uitschakelt. Zo ga je helemaal op in je favoriete spel zonder gestoord te worden.

Bestel de OnePlus 10 Pro

Ben je enthousiast geworden? De OnePlus 10 Pro is nú verkrijgbaar in twee verschillende varianten: eentje met 8GB RAM en 128GB opslag (899 euro) en eentje met 12GB RAM en 256GB opslag (999 euro). Koop je dat laatste model? Dan kun je naast de kleur Volcanic Black (zwart) ook kiezen voor Emerald Forest (groen).