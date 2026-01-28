Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11

Zo krijg jij een sim only met 10GB data voor slechts 0,75 euro

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
28 januari 2026, 12:59
2 min leestijd
Regelmatig zijn er goede sim only-aanbiedingen te vinden en nu bij Belsimpel de Bizarre Dagen weer zijn begonnen helemaal. Zo krijg je bijvoorbeeld 150 euro cashback als je een sim only van Lebara met minstens 10GB data afsluit. Daardoor betaal je slechts 75 cent per maand.

Bizarre Belsimpel Dagen: 150 euro cashback

lebara_maandelijks-opzegbaar-sim-only

De Bizarre Belsimpel Dagen zijn er weer en dat betekent goede aanbiedingen op populaire telefoons, maar ook sim only-abonnementen. Sluit je een Lebara-sim only af met minstens 10GB aan data, dan ontvang je 150 euro cashback. Kies je bijvoorbeeld voor die 10GB, dan heb je al een sim only voor 75 cent per maand.

Dat komt doordat je ook nog eens de eerste zes maanden 50 procent korting krijgt. De gemiddelde maandprijs berekenen we als volgt:

  • 6 maanden x 4 euro = 24 euro
  • 18 maanden x 8 euro = 144 euro
  • 24 euro + 144 euro = 168 euro voor twee jaar normaal gezien
  • 168 euro – 150 euro cashback = 18 euro voor twee jaar dankzij de cashback
  • 18 euro / 24 maanden = 0,75 euro per maand
Deze prijzen betaal je per bundel

Alle bundels vanaf 10GB doen mee, waardoor er sowieso eentje tussen zit die bij je past. Lebara biedt tot maar liefst 45GB aan data. Standaard krijg je 250 belminuten en evenveel sms’jes. Wil je onbeperkt kunnen bellen, dan betaal je 1 euro per maand extra.

Daarnaast ligt de internetsnelheid op 75 Mbit/s, wat prima is voor de meeste mensen. Wil je dat echter verhogen naar 150 Mbit/s, dan kost dat je 50 cent per maand meer. We zetten de prijzen hieronder voor je op een rij.

  • 10GB: 0,75 cent per maand (normaal 8 euro)
  • 15GB: 2,50 euro per maand (normaal 10 euro)
  • 40GB: 3,38 euro per maand (normaal 11 euro voor 20GB, maar je krijgt 20GB gratis)
  • 45GB: 15,63 euro per maand (normaal 25 euro)
Nog veel meer goede Bizarre Belsimpel Dagen-acties

Tijdens de Bizarre Belsimpel Dagen zijn er nog veel meer goede aanbiedingen. Zo krijg je de Samsung Galaxy A17 gratis bij een abonnement van Lebara, een gratis Sennheiser Momentum 4-koptelefoon bij een KPN-abonnement of 200 euro cashback bij Odido Unlimited. Bekijk via de knop hieronder alle aanbiedingen.

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

