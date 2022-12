Aanbieding SkyShowtime verlengd: levenslang 50 procent korting

Op zoek naar de beste korting voor SkyShowtime, check dan dit artikel. Via ons scoor je namelijk levenslang 50 procent korting op de streamingdienst!

Korting Skyshowtime: betaal 3,49 euro per maand

Eind oktober werd SkyShowtime gelanceerd in Nederland. Nam je tot 6 december een abonnement dan scoorde je levenslang 50 procent korting per maand. Daardoor betaal je geen 6,99 euro per maand, maar slechts 3,49 euro per maand. Deze actie is echter twee weken verlengd en dus kun je tot 20 december 2022 zo’n goedkoper abonnement afsluiten op de streamingdienst.

SkyShowtime is de zoveelste dienst die exclusieve content aanbiedt. Je kunt streamen op maximaal drie apparaten tegelijk en dat kan natuurlijk op smartphones, slimme televisies, maar bijvoorbeeld ook via je Chromecast met Google TV. Downloaden van content is ook mogelijk en natuurlijk kun je meerdere gebruiksprofielen aanmaken en zo je abonnement delen. Houd er wel rekening mee dat streams nog niet in een 4K-resolutie worden weergegeven. Momenteel is de maximale resolutie namelijk full hd.

Meer over SkyShowtime

Het aanbod wordt alsmaar groter en genieten kun je nu al van series zoals Yellowstone, The First Lady en Dexter. Ook kaskrakers als Jurassic World en A Quiet Place bekijk je op SkyShowtime. Wel kent de dienst nog steeds verschillende kinderziektes, die we ook besproken hebben in onze uitgebreide SkyShowtime review op Android Planet.

Conclusie review SkyShowtime:

SkyShowtime heeft niet de beste introductie in Nederland. Er is een kans dat de dienst in de toekomst uitgroeit tot een van de meest interessante streamingplatformen op de markt, maar op dit moment is dat met dit zeer beperkte aanbod, missende functies en foutjes nog zeker niet het geval.

Check natuurlijk ook ons artikel waarin we antwoord geven op vijf belangrijke vragen over SkyShowtime en wil je wat inspiratie opdoen check dan deze series en films op SkyShowtime. We leggen we je alles uit over het downloaden van films en series bij de dienst en tot slot geven we je alle instructies om je SkyShowtime-abonnement op te zeggen mocht het je toch niet zinnen.