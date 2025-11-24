AAWireless TWO Android Auto-dongle goedkoper dan ooit tijdens Black Friday

Met de AAWireless TWO voeg je de draadloze versie van Android Auto toe aan je wagen. Het apparaatje is nu goedkoper dan ooit: je koopt ‘m voor 39,99 euro.

Koop de AAWireless TWO voor maar 39,99 euro

Ben je veel onderweg en wil je graag Android Auto in je wagen gebruiken? Dan heb je misschien weleens van het Nederlandse bedrijf AAWireless gehoord. Zoals de naam al verklapt, kun je met de dongles van de fabrikant simpel en snel Android Auto installeren.

Hierbij gaat het om de draadloze versie van Android Auto. Het apparaatje zet een draadloze verbinding tussen jouw smartphone en auto op, waardoor je jouw toestel niet meer met een kabeltje hoeft aan te sluiten op het infotainmentsysteem. Ideaal dus!

Tijdens Black Friday is de AAWireless TWO, de nieuwste dongle van het bedrijf, goedkoper dan ooit. Je betaalt 39,99 euro voor het apparaatje en daarmee bespaar je 20 procent ten opzichte van de huidige adviesprijs. Als je op tijd een bestelling plaatst, wordt de AAWireless TWO binnen twee werkdagen geleverd.

Dit is de AAWireless TWO

De AAWireless TWO is een compact apparaatje dat met alle recente Android-telefoons werkt. Je hebt Android-versie 11 nodig om een verbinding tussen je auto en smartphone op te zetten. De dongle is klein, licht en fors beter dan zijn voorganger.

De AAWireless TWO is namelijk uitgerust met een knop, die je voor meerdere functies kan gebruiken. Zo kun je op het knopje drukken om de dongle in de koppelstand te zetten, of je gebruikt de knop om te wisselen van telefoon. Je kan ‘m ook indrukken om de AAWireless TWO in de standby-modus te zetten.

Met de companion-app van AAWireless pas je de functie van de knop aan, installeer je de dongle en haal je software-updates binnen. De AAWireless TWO lanceerde eind vorig jaar met een adviesprijs van 59,99 euro, maar is inmiddels goedkoper. Tijdens Black Friday betaal je tijdelijk maar 39,99 euro.

Houd de Black Friday-deals in de gaten

