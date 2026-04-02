Paastip: maak Android Auto en CarPlay draadloos (tijdelijk met 15 procent korting) (ADV)

Gebruik jij onderweg Android Auto, maar vind je het maar irritant om iedere keer het kabeltje aan te sluiten? Met deze adapter van AAWireless is dat verleden tijd. En, het mooie is dat ‘ie deze Pasen extra voordelig is.

Maak deze Pasen Android Auto draadloos met AAWireless

Android Auto is tegenwoordig bij de meeste auto’s ingebouwd. Je gebruikt het op het infotainmentscherm op je dashboard en zorgt ervoor dat je onderweg veilig apps van je telefoon kan gebruiken. Denk aan Google Maps om te navigeren of Spotify om jouw favoriete afspeellijsten te beluisteren.

Hiervoor moet je wel iedere keer je smartphone aansluiten op je auto. Hoe handig zou het zijn om in te stappen en je telefoon verbindt automatisch met het systeem. Dat kan met de dongle van het Nederlandse AAWireless.

Kies voor de AAWireless TWO+ en je maakt tijdelijk gebruik van een aantrekkelijke actie. Je profiteert tot en met 6 april van 15 procent korting, waardoor je hem al in huis hebt vanaf 50,99 euro.

AAWireless TWO+: voor zowel Android Auto als Apple CarPlay

De AAWireless TWO+ is ideaal voor gezinnen met zowel Android-telefoons als iPhones. Met één druk op de knop wissel je tussen telefoons, zodat je zo snel mogelijk onderweg kan. Heb je hem eenmaal geïnstalleerd, dan is het instappen en gaan. Perfect voor die gehaaste ochtenden.

Overigens is de knop die je voor het wisselen gebruikt multifunctioneel. Via de app pas je de functie van deze button aan. Ideaal als het niet nodig is om snel tussen telefoons te schakelen, maar je wel snel toegang wil tot een andere functie. Denk bijvoorbeeld aan de standby-modus. In de toekomst worden waarschijnlijk nieuwe features hieraan toegevoegd.

In dezelfde app waar je de functie van de knop aanpast, is trouwens nog meer te vinden. Als er updates voor de software zijn, zie je dat hier terug. Ook is het exclusief voor Android-toestellen om de resolutie van het scherm te kunnen aanpassen. Handig als je scherper beeld wil of meer op het kleine schermpje wil kunnen zien in één oogopslag. Dit is alleen met een AAWireless-dongle mogelijk.

Tijdelijk 15 procent korting op AAWireless TWO+

Tijdens Pasen is er een uitstekende aanbieding te vinden voor de AAWireless TWO+. Je ontvangt namelijk 15 procent korting op de handige Android Auto en CarPlay-dongle. Daardoor betaal je tijdelijk maar 50,99 euro.

AAWireless: Nederlands bedrijf van hoge kwaliteit

AAWireless was het eerste bedrijf dat met een Android Auto-dongle kwam om het systeem draadloos te maken – en het leuke is dat het ‘gewoon’ een Nederlands bedrijf is. We zijn nu enkele jaren later en er zijn nu drie van deze apparaatjes uitgebracht. De AAWireless TWO+ is de eerste die met zowel Android als Apple werkt.

De productie van AAWireless vindt plaats in Hongarije en gebeurt op een duurzame manier. Daardoor is de AAWireless TWO+ van hoge kwaliteit en kun je rekenen op stabiele verbindingen.

Heb je een vraag? Dan kun je terecht in de app bij de meest gestelde vragen of bij de Nederlandse klantenservice als je er niet helemaal uitkomt. Die is te bereiken via de applicatie, maar natuurlijk ook per mail. Het mailadres en nog veel meer info vind je op de website.

Er zijn ondertussen al meer dan 500.000 gebruikers wereldwijd en AAWireless heeft op Trustpilot meer dan 10.000 reviews met een beoordeling van 4,5 van 5. Het bedrijf heeft meerdere editor’s choice awards gewonnen van grote internationale media uit de tech-wereld. In combinatie met de paasactie is dit dus hét moment om de AAWireless TWO+ in huis te halen.