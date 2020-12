De maand december is misschien wel de beste om een (nieuw) abonnement af te sluiten in combinatie met een smartphone. Nagenoeg alle providers stunten in deze periode namelijk met de beste aanbiedingen. Wij zetten de beste deals voor jou op een rij!

Lees verder na de advertentie.

Smartphone met abonnement of sim only?

Op zoek naar een nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement? Misschien is je abbo wel verlopen en mag je verlengen? December is dan vaak een goede maand, omdat allerlei providers allerlei aanbiedingen hanteren. Ben je alleen op zoek naar een sim only-abonnement? Bekijk dan onze uitgebreide sim only-prijsvergelijker!

Vodafone – speciale december deals

Vodafone heeft nu de speciale december deals. Kies je voor een unlimited data-abonnement of heb je thuis al internet van Ziggo? Dan scoor je de hoogste kortingen.

Check ook direct de beste sim only-deals bij Vodafone, handig voor als je alleen op zoek bent naar een betaalbaar abonnement.

KPN – snelpakkers

Ook KPN is van de partij deze maand. Bij de grote provider scoor je ook de hoogste korting als je thuis al internet heb van de provider. Kies je voor een mobiele bundel met onbeperkt internet, dan bespaart dat ook direct wat kosten.

Ook bij KPN kun je kiezen om een sim only af te sluiten, waarbij je al snel meerdere euro’s per maand kunt besparen.

T-Mobile – GoGoGo deals

Het is weer tijd voor GoGoGo-deals bij T-Mobile. Zo bespaar je 12,50 euro per maand bij alle abonnementen met 5GB data én 120 belminuten. Zo bespaar je makkelijk en snel 300 euro bij onderstaande deals.

Niet op zoek naar een nieuw toestel, maar alleen naar een goede bundel vol met belminuten, sms’jes en MB’s? Kies dan voor een sim only-abonnement bij T-Mobile.

Ben – Prijsbewust weken

Ook provider Ben heeft enkele toffe deals in december tijdens de prijsbewust weken. Zo bespaar je op de aansluitkosten en krijg je tot 2500MB (per maand) cadeau.

Samsung Galaxy A51 – tot 68 euro korting

Samsung Galaxy S20 FE – tot 68 euro korting

Check natuurlijk ook direct even de sim only-deals van Ben, als je al een toestel op zak hebt. Die scoor je al vanaf 6,50 per maand inclusief belminuten, data en sms’jes.

Tele2 – speciale aanbiedingen

Tele2 stunt ook met verschillende aanbiedingen, wat je al snel tientallen euro’s scheelt. Het gaat om speciale prijzen bij abonnementen met 7GB data en 200 belminuten.

Ook kun je bij Tele2 kiezen voor een betaalbaar sim only-abonnement.

Tot slot kun je ook kijken bij provider Simyo voor een sim only. Ook daar vind je namelijk betaalbare deals en verschillende bundels. Zo stem je precies af welke bundel en inhoud daarvan het beste past bij jouw gebruik.