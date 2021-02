Mag je je abonnement verlengen of heb je al een goede smartphone op zak, maar ben je op zoek naar een sim only? Ook in februari zijn bij providers weer allerlei interessante deals te vinden. In dit artikel zet Android Planet de beste voor je op een rij.

Smartphone met abonnement of alleen sim only?

Is de looptijd van je abonnement bijna verlopen? Dan kun je vaak al verlengen. Misschien wil je wel helemaal geen nieuw toestel, maar dan kan een sim only juist weer een voordelige keuze zijn. Ook in februari zijn er weer allerlei merken en providers die interessante deals voorschotelen.

Korting kun je krijgen op allerlei bundels, kwestie van zelf goed uitzoeken wat het beste bij jou past. Sommige providers bieden een maandelijkse korting aan gedurende de hele looptijd of een eenmalige korting. Daarbij krijg je ook weleens meer dan waar je eigenlijk voor tekent, bijvoorbeeld extra MB’s, zodat je net wat meer kunt internetten.

Samsung deals

Fabrikant Samsung is en blijft een grootmacht en verschillende smartphones van dat merk zijn dan ook met korting te verkrijgen. Denk daarbij aan modellen uit de S21-serie, maar ook de betaalbaardere Galaxy A-serie is voor minder te koop.

Samsung Galaxy S21

Bij de S21 ontvang je tot en met woensdag 17 februari gratis de Samsung Galaxy Buds Live en Smart Tag; een cadeaupakket met een waarde van 169 euro. Die deal is te verkrijgen bij meerdere providers.

Samsung Galaxy S21 Plus

Diezelfde deal met de gratis draadloze oordopjes en de handige tracker is ook te verkrijgen in combinatie met de S21 Plus, het grotere broertje van de S21.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Bij de S21 Ultra ontvang je tot en met 17 februari de Galaxy Buds Pro, de nieuwste en beste draadloze dopjes van de fabrikant. Samen met de Galaxy Smart Tag heeft dat pakket een waarde van 259 euro.

Samsung Galaxy S20

De Galaxy S20 is misschien een iets ouder toestel, maar biedt op veel gebieden nog steeds erg veel. Daarbij wordt die steeds betaalbaarder: alleen maar fijn natuurlijk.

Samsung Galaxy S20 FE

De S20 FE is de Fan Edition van de normale uitvoering, goedkoper, maar heeft nog steeds veel te bieden. Ook die smartphone is verkrijgbaar met korting bij verschillende providers.

Samsung Galaxy A41

De Galaxy A41 is misschien al wat ouder, maar wel een fijne instapper die veel te bieden heeft. Daarnaast is het toestel inmiddels te krijgen voor een interessante prijs.

Samsung Galaxy A42

De Samsung Galaxy A42 is de opvolger van het populaire A41-model. Je betaalt er inderdaad wat meer voor, maar krijgt er ook weer meer voor terug. Is het wat voor jou?

Samsung Galaxy A51

Ook de Samsung A51 is te verkrijgen met kortingen, waardoor de smartphone nog interessanter wordt. Bekijk onderstaande aanbiedingen voor de beste deals.

Samsung Galaxy A71

De A71 staat z’n mannetje, is ook van Samsung en voor veel mensen nog steeds een slimme keuze. Interesse in dat toestel met abonnement? Check dan onderstaande aanbiedingen.

Oppo deals

Ook bij Oppo kun je verschillende interessante deals vinden bij allerlei toestellen. Zo scoor je bij sommige providers een flinke eenmalige korting, korting per maand of wat gratis data zodat je meer kunt internetten.

Oppo Reno 4 Pro

De Oppo Reno 4 Pro is toestel met groot amoled-scherm, meerdere camera’s en 5G-ondersteuning. Zo ben je alvast klaar voor de toekomst van het nieuwe mobiel netwerk.

Oppo Reno 4

De Reno 4 biedt op papier wat mindere specificaties dan het Pro-model. Dat neemt echter niet weg dat het toestel nog steeds veel te bieden heeft en een fijne verhouding heeft tussen prijs en prestaties.

Oppo Reno 4Z

Ook de Reno 4Z is extra betaalbaar. Dat toestel biedt onder andere een scherm met hoge ververssnelheid, in totaal zes camera’s en veel werk- en opslaggeheugen.

Oppo Reno A72 en Reno A91

Betaalbaar, een grote accu en vier camera’s op de achterzijde. Dat zijn de Oppo A72 en A91, die ook nu in de aanbieding zijn bij verschillende providers in combinatie met een abonnement.

OnePlus deals

Fabrikant OnePlus biedt inmiddels ook toestellen aan in verschillende prijsklassen. Zo kun je aan de slag met de betaalbare Nord of kiezen voor een hoger segment met de OnePlus 8-serie.

OnePlus Nord

De Nord is een prima smartphone als je een beperkt budget hebt, maar wel zoekt naar een goede combinatie van scherm, prestaties, accuduur en camera.

OnePlus 8T

De OnePlus 8T is een echte high-ender met de snelle processor, grote amoled-scherm en oplaadfunctie met 65 Watt. Ook werd het toestel als één van de eerste direct geleverd met Android 11.

OnePlus 8 Pro

De 8 Pro is het beste wat de fabrikant te bieden heeft en heeft high-end hardware, een grote accu en scherm met een hoge resolutie en afgeronde schermranden. Opladen kan bedraad of draadloos en ook is Android 11 inmiddels beschikbaar op het toestel.

Sim only deals

Heb je al een toestel op zak en ben je op zoek naar een betaalbare bundel met belminuten, sms’jes en data? Dan is een sim only-abonnement waarschijnlijk een goede keuze. Verschillende providers bieden zulke sim only’s aan, zodat je altijd vindt wat je zoekt.