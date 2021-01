Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent ook dat providers weer nieuwe klanten willen strikken. Zodoende heeft Android Planet de beste abonnementsdeals van januari 2021 voor je op een rij gezet.

Smartphone met abonnement of sim only?

Op zoek naar een nieuwe smartphone in combinatie met een abonnement? Misschien is je abbo wel verlopen en mag je verlengen? Januari is een fijne maand om op zoek te gaan naar de beste deal, want verschillende providers hanteren ook nu weer allerlei aanbiedingen. Al een toestel op zak en dus op zoek naar een sim only-abonnement? Check dan de uitgebreide sim only-prijsvergelijker!

Vodafone

Op zoek naar een abonnement met onbeperkt internet en bellen? Vodafone is dan nu misschien de juiste keuze. Bij de provider krijg je namelijk 2 euro korting per maand als je een abonnement afsluit met een toestel. Ook betaal je geen aansluitkosten ter waarde van 25 euro. Gebruik je ook al diensten van Ziggo? Dan krijg je tot vijf euro korting op de factuur.

Alleen op zoek naar een betaalbaar abonnement, omdat je al een toestel hebt? Surf dan even naar de beste sim only-deals bij Vodafone.

KPN

Provider KPN biedt ook weer verschillende interessante mogelijkheden. Zo krijg je tijdelijk extra korting op een onbeperkte databundel. Al andere diensten van de provider waar je gebruik van maakt? Dan kan de korting oplopen tot maximaal 10 euro per maand.

Ook KPN biedt uiteraard verschillende sim only abonnementen aan, fijn als je niet op zoek bent naar een duur abonnement of al een telefoon hebt.

T-Mobile

T-Mobile biedt tot 10 euro korting per maand aan op je bundel, en nog eens tot tien euro extra als je ook al andere producten van de provider afneemt. Daarnaast zijn er speciale superlimited deals af te sluiten in combinatie met onderstaande toestellen.

Oppo Reno 4 – totaal 239 euro voordeel

Oppo Reno 4 Pro – totaal 239 euro voordeel

Geen behoefte aan een smartphone, maar wel op zoek naar een bundel vol belminuten, sms’jes en internet? Bekijk dan de sim only-abonnementen van T-Mobile.

Ben

Ook de virtuele provider Ben is van de partij en standaard krijg je tot 2500MB per maand gratis. Interessante aanbiedingen biedt de provider met het abonnement met 1GB data en 200 belminuten. Check onderstaande toestellen om te combineren:

Tot slot kun je natuurlijk ook de sim only-deals van Ben checken. Vanaf 7 euro per maand scoor je zo al een bundel inclusief data, sms’jes en belminuten.

Tele2 – Dit wil ik weken

Tele2 heeft weer verschillende aanbiedingen lopen. Het gaat om speciale prijzen bij abonnementen met 7GB data en 200 belminuten. Ook betaal je geen aansluitkosten.

Natuurlijk kun je ook bij Tele2 terecht voor betaalbare sim only-abonnementen.

Niks van je gading gevonden, maar wel op zoek naar een sim only-abonnement? Ook provider Simyo biedt sim only-abonnementen aan. Uiteraard kun je ook daar zelf je bundel samenstellen, zodat het de perfecte match is met wat wat jij zoekt.