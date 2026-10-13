Deze Action-gadget transformeert je huis in een bioscoop voor minder dan 90 euro

Een grote smart-tv kost al snel honderden euro’s, maar bij Action hoeft groots kijken niet duur te zijn. Voor minder dan 90 euro haal je een compacte projector in huis als flexibel tv-alternatief. Zo geniet je van een groot beeld op de muur, voor een kleine prijs.

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Tover je huiskamer om tot een echte thuisbioscoop

De dagen worden korter en donkerder, wat het het ideale moment maakt om heerlijk met een deken op de bank naar je favoriete film of serie te kijken. Met de draagbare Denver-projector van Action transformeer je jouw woonkamer eenvoudig in een thuisbioscoop. Voor een prijs van 89,95 euro ben je een stuk goedkoper uit dan wanneer je een grote smart-tv aanschaft.

De projector ondersteunt 4K-content, maar streamt dit uiteindelijk in hd-kwaliteit. Met een projectieafstand van 1,2 tot 5 meter pas je het formaat op de muur aan van 45 tot maar liefst 180 inch. Scherpstellen duurt dankzij de digitale focus slechts een paar seconden.

Je koppelt eenvoudig een telefoon of laptop met de meegeleverde usb-c-kabel of hdmi-kabel. Hoewel de projector een ingebouwde luidspreker heeft, raden we voor een vol geluid een externe bluetooth-speaker aan.

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Kijk ook buiten de deur met tot twee uur draadloos kijken

Dankzij de ingebouwde accu van 3200 mAh gaat de projector op een volle batterij ongeveer twee uur mee. Door het compacte formaat van 8,2 bij 8,4 bij 15,5 centimeter en het gewicht van 0,9 kilo neem je het apparaat gemakkelijk mee in je tas. Zo bekijk je ook buiten de deur eenvoudig films, series of sportwedstrijden.

Is de accu leeg, dan steek je de meegeleverde stroomkabel in het stopcontact om ongestoord verder te kijken.

Houd bij aanschaf wel rekening met een aantal beperkingen. Met een lichtopbrengst van 150 ANSI-lumen heeft de beamer een goed verduisterde kamer of een donkere avond nodig voor een heldere weergave. Overdag met open gordijnen valt het beeld helaas erg tegen.

Daarnaast ontbreken ingebouwde applicaties zoals Netflix of Videoland, waardoor je altijd een gekoppelde telefoon, laptop of tv-stick nodig hebt om video’s af te spelen.