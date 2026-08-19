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Deze voordelige Action draagbare monitor maakt van elke plek een thuiskantoor

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
19 augustus 2026, 11:03
2 min leestijd
Deze voordelige Action draagbare monitor maakt van elke plek een thuiskantoor

Wil jij van elke plek je kantoor kunnen maken? Action verkoopt nu een draagbare monitor van 15,6 inch voor slechts 69,95 euro. Wij vertellen je er alles over. 

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Action monitor: makkelijk mee te nemen

De draagbare monitor van Action is ontworpen voor wie regelmatig van werkplek wisselt. Het dunne ontwerp zorgt ervoor dat de monitor makkelijk in een tas past, waarna je ‘m makkelijk meeneemt. Of je nu op je kantoor een tweede scherm wil, tijdens een lange treinreis extra werk wil verrichten of op vakantie wil Netflixen op een groter scherm.  

Het 15,6 inch-ips-paneel heeft een beeldverhouding van 16 bij 9 en geeft beelden weer in full hd. Voor de aansluiting kies je tussen mini-hdmi of usb-c. In de monitor zitten twee ingebouwde luidsprekers, zodat je geen externe speaker nodig hebt. In de doos vind je een mini-hdmi-kabel, usb-c-kabel en een adapter, zodat de monitor direct bruikbaar is.

Na gebruik klap je de monitor eenvoudig in en berg je het apparaat op in je tas. Het gewicht van 1,3 kilo maakt ‘m draagbaar genoeg om mee te nemen op reis of naar een vriend. Zo heb je op vakantie, op kantoor of bij iemand thuis altijd een groter scherm bij de hand.

Ontdek de monitor bij Action

Ook handig voor je Nintendo Switch 2

De monitor is niet alleen geschikt voor thuiswerken. Je kunt hem ook aansluiten op een Nintendo Switch 2. Dit is vooral handig op plekken waar je niet altijd een tv beschikbaar hebt, zoals op vakantie.

De console heeft standaard een scherm van 7,9 inch, maar dit is voor spelen met meerdere mensen echt geen aanrader. Met het extra scherm van Action kun je dus toch gewoon op een groot display gamen. 

Bekijk de monitor hier

Bekijk de monitor bij Action

De draagbare monitor kost 69,95 euro en is beschikbaar via de webshop van Action. Hier vind je overigens nog meer leuke deals. Zo scoor je er nu een voordelige smartwatch, beveiligingscamera en meer. Het is dus de moeite waard om een kijkje te nemen.

Scoor de monitor bij Action

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

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