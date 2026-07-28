Deze gadget verandert je favoriete foto’s in fysieke herinneringen

Bij Action is een compacte fotoprinter verkrijgbaar voor 49,95 euro, waarmee je foto’s van je telefoon omzet in fysieke afdrukken in polaroidstijl. Via een gratis app bedien je de printer en bewerk je je foto’s voordat je ze afdrukt.

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Uit de doos en printen maar: zo eenvoudig werkt het

De fotoprinter kost slechts 49,95 euro en is zowel online als in de winkel verkrijgbaar. In de doos vind je naast de printer zelf ook een cartridge met 10 printvellen en een oplaadkabeltje. De cartridge schuif je eenvoudig via de zijkant in het apparaat.

Let op: het is niet mogelijk om de printer tijdens het printen op te laden, dus zorg dat de accu vooraf volledig is bijgevuld.

Het apparaat koppelt via bluetooth met de gratis HeyPhoto-app, die je kunt vinden in de Play Store. Door op de knop van de printer te drukken en vervolgens in de app op koppelen te tikken, is de verbinding snel en gemakkelijk tot stand gebracht.

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Je foto’s bewerken en printen was nog nooit zo makkelijk

In de HeyPhoto-app kies je uit een ruime selectie templates, overzichtelijk ingedeeld in categorieën. Wil je meerdere foto’s combineren, dan is er ook een collage-optie beschikbaar waarmee je meerdere beelden samenvoegt tot één afdruk.

Wie meer controle wil, kan een eigen template samenstellen. Tik op de grote gele banner, kies een foto en beslis of je een rand wil of niet. Via de bewerkingsoptie linksonder voeg je filters, omlijningen, stickers of een tekst toe aan je foto. Ben je tevreden met het resultaat? Tik dan op de printknop rechtsonder.

HeyPhoto Xiamen Hanin Co., Ltd. 8.4 (453 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

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Deze goedkope fotoprinter maakt verrassend leuke afdrukken

Het afdrukken zelf kost enige tijd, want de printer werkt kleur voor kleur. Je ziet de afbeelding daardoor letterlijk opgebouwd worden. Houd er verder rekening mee dat de printer behoorlijk wat geluid produceert, wat minder prettig is in een stille ruimte.

Voor slechts 49,95 euro zijn de afdrukken van prima kwaliteit, al moet je geen professionele fotokwaliteit verwachten. De printjes zijn leuk om in een doorzichtig telefoonhoesje te stoppen, of op je bureau te plakken. De 10 meegeleverde vellen zijn snel op, maar extra papier is los verkrijgbaar: een pakje met 20 vellen kost 9,95 euro.