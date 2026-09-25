Action heeft een complete slimme beveiligingsset voor een verrassend lage prijs

Je haalt nu voor minder dan 70 euro een complete basisbeveiliging in huis die werkt via een eenvoudige app. Zo houd je je voordeur én de ruimte rondom je woning slim in de gaten, zonder dat je vastzit aan maandelijkse kosten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Betaalbare beveiliging voor je woning

Een veilig gevoel in je eigen huis hoeft echt niet honderden euro’s te kosten. Waar je bij bekende merken al snel de hoofdprijs betaalt voor een slimme deurbel of beveiligingscamera, laat Action zien dat het ook anders kan.

Met het merk Omajin verander je jouw woning in een handomdraai in een goed beveiligd huis, zonder dat je portemonnee eraan onderdoor gaat. Hieronder lichten we de apparaten kort voor je uit. Daarna gaan we per product verder op de details in, zodat je precies weet wat je in huis haalt.

Je komt ze tegenwoordig bij bijna elk huis tegen, en je kunt haast niet meer om de videodeurbel heen. Hoewel het concept al wat langer bestaat, zijn ze de afgelopen jaren pas echt onmisbaar geworden. Wij snappen wel waarom.

Met zo’n deurbel houd je namelijk vanaf een afstand precies in de gaten wat er voor je woning gebeurt. Ben je een keer niet thuis en wordt er een pakketje bezorgd? Je kunt via de deurbel praten met de bezorger, zodat je nooit meer een bezorging mist.

Waar een videodeurbel perfect is voor alles wat er direct bij je voordeur gebeurt, houdt het zicht daar natuurlijk op. Voor extra veiligheid rondom het huis wil je plekken zoals de oprit, de achtertuin of de garage wellicht ook in de gaten houden.

Zowel overdag als ’s nachts ontvang je bij beweging meteen een melding met de mogelijkheid om de beelden live mee te kijken. Zo weet je ook voorbij de voordeur precies wat er rondom je woning gebeurt.

Het grootste pluspunt? Beide apparaten werken naadloos samen binnen dezelfde overzichtelijke app.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over de slimme videodeurbel van Action

Voor een scherpe prijs van 29,95 euro haal je met deze videodeurbel een complete set in huis. Een groot pluspunt is de meegeleverde draadloze gong voor binnen. Zo hoor je de deurbel ook gewoon in huis wanneer je je telefoon even niet bij de hand hebt. Dankzij de IP55-certificering is het apparaat bovendien goed bestand tegen regen, wind en stof.

De videodeurbel is uitgerust met een 6700 mAh-accu, die je eenvoudig kunt opladen met de meegeleverde usb-c-kabel. Ook het bevestigingsmateriaal zit standaard in de doos, samen met een startersgids om de videodeurbel stapsgewijs op te hangen.

Bij de videodeurbel ontvang je direct een micro-sd-kaartje met een opslagcapaciteit tot 64GB, zodat je gemaakte beelden meteen lokaal kunt opslaan.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Alles over de slimme beveiligingscamera van Action

Voor een bedrag van 39,95 euro schaf je de slimme beveiligingscamera aan. De camera filmt in hd-kwaliteit en heeft een brede kijkhoek van 120 graden. Hierdoor heb je met één camera direct een groot deel van je terrein goed in beeld. Ook in het donker is het apparaat goed bruikbaar, dankzij het nachtzicht dat reikt tot wel tien meter.

Zodra de ingebouwde sensor beweging opmerkt, ontvang je meteen een melding op je telefoon. Indien nodig kun je ook een alarmfunctie inschakelen om ongewenste bezoekers af te schrikken. Net als bij de videodeurbel wordt er standaard een micro-sd-kaartje meegeleverd om je opnames op te slaan.

Het grootste voordeel van deze camera is het ingebouwde zonnepaneel in combinatie met de meegeleverde oplaadbare batterijen. Hierdoor laadt het apparaat zichzelf op via daglicht en hoef je geen kabels naar buiten te trekken.

Tijdens de donkere wintermaanden kan het wel voorkomen dat je de camera een keer handmatig moet opladen via de meegeleverde usb-c-kabel, omdat er dan minder zonlicht is. Dankzij de IP55-certificering is het apparaat bovendien uitstekend bestand tegen regen, wind en stof.