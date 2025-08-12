Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Watch7 LTE cadeau!

Action verkoopt deze robotstofzuiger (mét dweilfunctie) voor minder dan 100 euro

Sanne Rosendaal
Sanne Rosendaal
12 augustus 2025, 16:58
2 min leestijd
Action verkoopt deze robotstofzuiger (mét dweilfunctie) voor minder dan 100 euro

Als je thuiskomt van een lange dag werk, dan heb je geen zin om ook nog het huishouden te moeten doen. Een robotstofzuiger neemt in ieder geval het stofzuigen uit handen. De Action verkoopt er momenteel eentje – die ook kan dweilen – voor minder dan 100 euro.

Sinji smart robotstofzuiger met dweilfunctie van Action

Een robotstofzuiger zorgt voor meer tijd die vrij komt voor andere (leukere) dingen. Het is vaak wel een flinke investering. Kijk je een beetje rond, dan zitten de meeste bekende merken, zoals Eufy, Dreame of Roborock, op zijn minst rond de 150 tot 200 euro. De Action verkoopt er nu eentje voor slechts 99 euro. We laten je zien wat hij allemaal kan.

Ontdek de Action robotstofzuiger

Goedkope huishoudhulp maakt je huis stofvrij

Deze robot van de Action maakt je huis niet alleen stofvrij, maar dweilt ook je vloeren. Het HEPA-filter dat in het apparaat zit vangt allergenen op. Als je last hebt van hooikoorts of een allergie hebt voor huisstofmijt is dat dus ideaal.

Verder is hij voorzien van vijf standen voor stofzuigen en nog eens vier standen voor het dweilen. Jouw huis is hiermee dus brandschoon. Stel een schema in, zodat hij automatisch aan de slag gaat op een moment dat jou uitkomt.

Het is ook mogelijk om met je stem te besturen. Dus als je per ongeluk geknoeid hebt, zet je hem snel aan het werk. Grappig is dat er een afstandsbediening bij zit, zodat je hem zelf bestuurt. Let wel op: hij is niet zo krachtig als de robotstofzuigers van merken als Eufy en Dreame. Voor tussendoor zal hij echter prima werk leveren.

Scoor die robotstofzuiger van 99 euro

3 alternatieven onder 300 euro

Wil je nou toch liever een iets betere robotstofzuiger? We hebben drie alternatieven voor je op een rij gezet van wat bekendere merken, maar die ook niet te duur zijn.

Ontdek de Eufy Clean G5 voor 149 euro

Ontdek de Eufy Clean G5 voor 149 euro
Ontdek de Roborock Q8 Max voor 269 euro

Ontdek de Roborock Q8 Max voor 269 euro
Ontdek de Roborock Q10 PF voor 289,99 euro

Ontdek de Roborock Q10 PF voor 289,99 euro

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

