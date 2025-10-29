Action stunt met een goedkoop alternatief voor dure slimme thermostaten

Wil je je energiekosten verlagen? Met deze voordelige slimme thermostaatknoppen van Action houd je via een app precies bij hoeveel energie je verbruikt en waar je kunt besparen.

Slimme radiatorknoppen van Action

Deze Hombli startersset met slimme radiatorknoppen van Action is een voordelige manier om de temperatuur per kamer te regelen. Via de app stel je eenvoudig per radiator de gewenste warmte in en krijg je direct inzicht in je energieverbruik.

De set bevat meerdere slimme thermostaatknoppen en een hub die verbinding maakt met je wifi-netwerk. Zo kun je de verwarming overal bedienen, zelfs op afstand. Voor slechts 69,95 euro haal je een complete en slimme oplossing in huis. Heb je de startersset al? Dan is er ook een losse slimme radiatorknop verkrijgbaar voor 29,95 euro.

Alle radiatoren slim regelen met één set

Met dit Hombli-startpakket met thermostaatknoppen van Action maak je je verwarming slimmer én efficiënter. Via de Hombli-app regel je eenvoudig de temperatuur per radiator, zodat je het in elke kamer precies zo warm hebt als jij wil.

De installatie verloopt snel en zonder speciaal gereedschap. Dankzij de meegeleverde adapters passen de knoppen op vrijwel alle radiatoren. De set bevat ook een bridge die verbinding maakt met je wifi-netwerk, zodat je de verwarming altijd en overal kunt bedienen.

Slimme Hombli-radiatorknop helpt je energie besparen

De Hombli-radiatorknoppen zijn uitgerust met slimme functies, waaronder een weekplanning waarmee je de verwarming eenvoudig kunt afstemmen op je dagelijkse ritme. Zo verwarm je alleen wanneer het nodig is en bespaar je automatisch op energiekosten. De radiatorknoppen ondersteunen spraakbediening via Google Assistent, Alexa en Siri, waardoor je de temperatuur snel en handsfree kunt aanpassen.

Je kunt meerdere thermostaatknoppen aan elkaar koppelen en tegelijkertijd bedienen; ideaal voor grotere woningen. Met deze slimme functies maak je je verwarmingssysteem niet alleen comfortabeler, maar ook tot wel 30 procent zuiniger.

Eenvoudig online te bestellen

Wil je jouw huis slim maken? Met deze slimme thermostaatset van Action regel je dat moeiteloos voor slechts 69,95 euro. Het beste nieuws: je bestelt de set eenvoudig online, via de webshop van Action.