Samsung Galaxy S25 nu met Galaxy Tab A11 van €219

Bekijk actie

Action stunt met een goedkoop alternatief voor dure slimme thermostaten
Jane van Brakel
29 oktober 2025, 12:28
2 min leestijd
Action stunt met een goedkoop alternatief voor dure slimme thermostaten

Wil je je energiekosten verlagen? Met deze voordelige slimme thermostaatknoppen van Action houd je via een app precies bij hoeveel energie je verbruikt en waar je kunt besparen.

Lees verder na de advertentie.

Slimme radiatorknoppen van Action

Deze Hombli startersset met slimme radiatorknoppen van Action is een voordelige manier om de temperatuur per kamer te regelen. Via de app stel je eenvoudig per radiator de gewenste warmte in en krijg je direct inzicht in je energieverbruik.

De set bevat meerdere slimme thermostaatknoppen en een hub die verbinding maakt met je wifi-netwerk. Zo kun je de verwarming overal bedienen, zelfs op afstand. Voor slechts 69,95 euro haal je een complete en slimme oplossing in huis. Heb je de startersset al? Dan is er ook een losse slimme radiatorknop verkrijgbaar voor 29,95 euro.

Scoor deze slimme starterset

Scoor deze slimme starterset
Scoor de losse slimme radiatorknop

Scoor de losse slimme radiatorknop

Alle radiatoren slim regelen met één set

Met dit Hombli-startpakket met thermostaatknoppen van Action maak je je verwarming slimmer én efficiënter. Via de Hombli-app regel je eenvoudig de temperatuur per radiator, zodat je het in elke kamer precies zo warm hebt als jij wil.

De installatie verloopt snel en zonder speciaal gereedschap. Dankzij de meegeleverde adapters passen de knoppen op vrijwel alle radiatoren. De set bevat ook een bridge die verbinding maakt met je wifi-netwerk, zodat je de verwarming altijd en overal kunt bedienen.

Hombli

Hombli

Hombli

Gratis via Google Play

Slimme Hombli-radiatorknop helpt je energie besparen

De Hombli-radiatorknoppen zijn uitgerust met slimme functies, waaronder een weekplanning waarmee je de verwarming eenvoudig kunt afstemmen op je dagelijkse ritme. Zo verwarm je alleen wanneer het nodig is en bespaar je automatisch op energiekosten. De radiatorknoppen ondersteunen spraakbediening via Google Assistent, Alexa en Siri, waardoor je de temperatuur snel en handsfree kunt aanpassen.

Je kunt meerdere thermostaatknoppen aan elkaar koppelen en tegelijkertijd bedienen; ideaal voor grotere woningen. Met deze slimme functies maak je je verwarmingssysteem niet alleen comfortabeler, maar ook tot wel 30 procent zuiniger.

Eenvoudig online te bestellen

Wil je jouw huis slim maken? Met deze slimme thermostaatset van Action regel je dat moeiteloos voor slechts 69,95 euro. Het beste nieuws: je bestelt de set eenvoudig online, via de webshop van Action.

Scoor deze slimme starterset

Scoor deze slimme starterset
Scoor de losse slimme radiatorknop

Scoor de losse slimme radiatorknop

Alle producten die in dit artikel worden aangeraden zijn uitgekozen door de redactie van Android Planet zonder commerciële beïnvloeding. Naar deze producten kan verwezen worden met een affiliate-link. Als je iets koopt via deze link, kan Android Planet een commissie ontvangen. Meer weten? Bekijk dan ons redactiestatuut.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Smart home

Bekijk ook

Deze slimme deurbel van Action kost bijna niets (en heeft verrassend veel functies)

Deze slimme deurbel van Action kost bijna niets (en heeft verrassend veel functies)

17 oktober 2025

3 slimme lampen voor minder dan 20 euro (die verrassend goed werken)

3 slimme lampen voor minder dan 20 euro (die verrassend goed werken)

10 oktober 2025

Amazon Prime Days 2025 weer van start: Philips Hue slimme stekkers fors in prijs gedaald

Amazon Prime Days 2025 weer van start: Philips Hue slimme stekkers fors in prijs gedaald

7 oktober 2025

Zo haal je een slimme deurbel voor een klein budget: de 3 goedkoopste opties

Zo haal je een slimme deurbel voor een klein budget: de 3 goedkoopste opties

3 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren