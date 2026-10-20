Action maakt slim verwarmen wel héél betaalbaar met deze thermostaatknoppen van een bekend merk

Je huis slim verwarmen hoeft helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Door slimme radiatorknoppen te gebruiken, bepaal je via je smartphone exact welke kamer wanneer verwarmd wordt. Action pakt nu uit met een compleet startpakket én losse knoppen voor een scherpe instapprijs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bespaar op je stookkosten met de slimme thermostaatknoppen van Action

De temperaturen beginnen te dalen, wat betekent dat de verwarming in veel huishoudens weer een standje hoger gaat. Daarmee lopen de stookkosten echter ook snel op. Action biedt hier nu een handige en voordelige oplossing voor, een startpakket met slimme thermostaatknoppen van Hombli voor slechts 69,95 euro.

Deze knoppen sluit je eenvoudig aan op de radiatoren en convectoren in je hele huis. Dankzij de meegeleverde bridge maken ze verbinding met de app op je telefoon, waarmee je per ruimte nauwkeurig de gewenste temperatuur instelt.

Ook kun je handige weekschema’s aanmaken om op vaste tijden te verwarmen. Zo voorkom je dat je onnodig stookt in ruimtes waar niemand is en kom je na een lange dag altijd in een heerlijk warm huis thuis.

Zo werkt het Hombli-startpakket en het uitbreiden per kamer

Voor 69,95 euro schaf je het complete Hombli-startpakket aan bij Action. In deze doos vind je twee slimme thermostaatknoppen, een bridge, een usb-kabel, de nodige adapters en een handleiding. De installatie doe je eenvoudig zelf, waarbij elke knop op twee AA-batterijen werkt. Zodra alles gemonteerd is, koppel je de knoppen met de bridge om via je telefoon de verwarming per ruimte aan te sturen.

Heb je aan twee thermostaatknoppen niet genoeg voor je hele woning? Action verkoopt de Hombli-knoppen ook los voor 29,95 euro per stuk. Zo kun je stap voor stap extra kamers toevoegen aan je slimme netwerk. Houd er wel rekening mee dat deze losse knoppen uitsluitend werken in combinatie met de bridge uit het startpakket.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar je op moet letten voor je deze slimme thermostaatknoppen koopt

Voor je tot aanschaf overgaat, zijn er een paar praktische zaken om rekening mee te houden. Zo werken de radiatorknoppen op AA-batterijen, die je gemiddeld één keer per jaar tot anderhalf jaar moet vervangen. Daarnaast draait het systeem op het eigen platform van Hombli. Dit betekent dat je de knoppen niet direct kunt koppelen aan slimme platforms van andere merken, al is bediening via Google Assistant, Amazon Alexa en Siri wel gewoon mogelijk.

Daartegenover staat dat je bij Action aanzienlijk goedkoper uit bent dan bij vergelijkbare A-merken op de markt. Waar je elders al snel meer dan 150 euro neerlegt voor een vergelijkbare set, stap je met dit Hombli-pakket heel voordelig in. Zoek je een toegankelijke en betaalbare manier om per kamer je temperatuur te regelen zonder ingewikkelde installaties, dan is dit een slimme deal.