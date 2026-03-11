Hij is er weer: Action smartwatch voor minder dan 20 euro

Action verkoopt tijdelijk een Denver-smartwatch voor 19,95 euro, een instapmodel met basisfuncties voor beginners. Het horloge heeft een aardig scherm en meer dan 100 sportmodi. Voor wie wil testen of een smartwatch handig is, biedt dit een betaalbare kennismaking.

Instapmodel voor wie smartwatches wil uitproberen

Action heeft tijdelijk een Denver-smartwatch in de aanbieding voor 19,95 euro. Voor wie altijd al nieuwsgierig was naar een smartwatch maar de investering te hoog vond, is dit een betaalbare manier om kennis te maken met de mogelijkheden.

Het horloge biedt alle basisfuncties die je van een moderne smartwatch verwacht. Je ontvangt berichten en meldingen op je pols, kunt telefoongesprekken beantwoorden via het horloge en krijgt herinneringen voor agenda-afspraken. Ook houdt de Denver je dagelijkse activiteit bij door stappen te tellen en je hartslag te meten.

Amoled-scherm ondanks lage prijs

Verrassend voor deze prijsklasse is dat de Denver-smartwatch beschikt over een amoled-scherm van 2,04 inch. Dit zorgt voor heldere kleuren en goede leesbaarheid. Ook is het scherm wat groter dan bij duurdere merken, zoals Samsung en Huawei.

Van de specificaties moet je niet te veel verwachten. De batterij heeft een capaciteit van 220 mAh en gaat volgens Action ongeveer zes dagen mee, al zal dit sterk afhangen van je gebruikspatroon. Verder kun je niet zelf apps downloaden om het horloge aan jouw wensen te laten voldoen.

Meer dan 100 sportmodi maar niet geschikt voor zwemmen

De smartwatch beschikt over meer dan 100 verschillende sportmodi, waarmee je calorieënverbruik kunt bijhouden tijdens hardlopen, voetballen, tennissen en andere sporten. Ook wordt je ademhaling en menstruatiecyclus gevolgd voor een compleet gezondheidsoverzicht. Draag je het klokje ook in de nacht, dan zie je ’s ochtends precies hoe goed je geslapen hebt.

Houd er rekening mee dat het horloge niet waterbestendig en daarom ongeschikt is om mee te zwemmen. Wil je een smartwatch die je mee kunt nemen in het zwembad, overweeg dan een duurder model, uit bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch-serie.

Alleen verkrijgbaar in de Action-webwinkel

De Denver-smartwatch is beschikbaar in zwart en roze in de webwinkel van Action. Voor 19,95 euro krijg je een functioneel instapmodel dat geschikt is om te ontdekken of een smartwatch bij je dagelijkse routine past. Voor de verzending betaal je nog 5,99 euro.

Betere alternatieven voor minder dan 200 euro

Ben je toch op zoek naar een alternatief voor een lage prijs, maar met iets meer functies? Dan zijn er een aantal opties voor je die je ook niet de wereld kosten. Ga bijvoorbeeld voor een iets oudere Samsung-smartwatch, zoals de Galaxy Watch 6 (momenteel € 148,95).

Of ga voor de Motorola Moto Watch Fit (€ 71,93) of de Huawei Watch Fit 4 (€ 111,95. Deze duurdere modellen hebben betere specificaties, langere batterijduur en meer geavanceerde gezondheidsfuncties. De keuze hangt af van je budget en hoe intensief je de smartwatch wil gebruiken.