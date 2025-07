Action verkoopt tijdelijk deze smartwatch voor minder dan 20 euro

Een smartwatch geeft je veel handige functies en maakt je leven productiever, maar de meeste zijn redelijk prijzig. Deze Denver-smartwatch van de Action is dat niet, want die scoor je al voor minder dan 20 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Denver smartwatch van Action

Met een smartwatch om je pols weet je altijd precies welke berichten, mailtjes of belletjes binnenkomen. Maar de meeste zijn flink aan de prijs. De Action verkoopt nu tijdelijk deze Denver smartwatch voor 19,95 euro, maar wat kan je er allemaal mee? We bespreken het hieronder.

Ideale smartwatch om eens te testen of het wat voor je is

Ben jij altijd al benieuwd of je een smartwatch zou willen, maar vind je het nou nét te prijzig om er echt voor te gaan? Dan is deze smartwatch van Denver perfect voor jou. Hij is voorzien van alle basisfuncties, waardoor je een goed idee krijgt of je een smartwatch handig vindt.

Denk hierbij aan meer dan honderd sportmodi, zodat je precies weet hoeveel calorieën je verbrandt tijdens het hardlopen, voetballen, tennissen of een andere sport.

Let wel op dat je hem niet mee kan nemen om te zwemmen. Wil je een klokje dat je mee kan nemen in het zwembad? Kies dan voor bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Watch. Natuurlijk houdt hij ook elke stap die je zet bij en hij meet je hartslag en bloeddruk. Zelfs je ademhaling en menstruatiecyclus worden nauwlettend in de gaten gehouden.

Word je gebeld, dan kan je zelfs met het slimme klokje opnemen. Daarnaast zie je alle berichten op je pols binnenkomen en krijg je een melding als je een aankomend evenement in je agenda hebt staan.

Zie alles op het mooie amoled-scherm

Je zou denken dat je voor slechts 19,95 euro een matig lcd-scherm krijgt, maar niets is minder waar. Alle data bekijk je namelijk op een mooi amoled-scherm van 1,43 inch. Dat is wat kleiner dan een smartwatch van bijvoorbeeld Samsung.

Het werkgeheugen is niet om over naar huis te schrijven met slechts 640 KB, dus het horloge kan haperen. Maar om eens te testen of als je hem toch niet vaak zal gebruiken, is dit prima. Wat de accu betreft heeft hij een capaciteit van 220 mAh, wat ook niet heel groot is. Volgens Action gaat de Denver-watch zo’n zes dagen mee, maar dat zal op zijn langst zijn met weinig gebruik. Hij is verkrijgbaar in zwart en blauw.

3 alternatieven onder 200 euro

Wil je nou toch iets beters dan de Action smartwatch, dat wat langer meegaat? We hebben drie alternatieven voor je die ook niet de wereld kosten. Denk bijvoorbeeld aan een ouder Samsung-model, zoals de Samsung Galaxy Watch 5 (€ 199,-) of kies voor de Motorola Moto Watch Fit van € 79,99. Een ander populaire budgetsmartwatch is de Huawei Watch Fit 4, die momenteel € 149,- kost.